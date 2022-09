L’ex fidanzato di Ilary Blasi: “Stava con Totti per convenienza, sapeva delle corna ma lo accettava” “Ai tempi sapevo che si messaggiava con Totti. Davanti alle sue avance non c’è stato nulla da fare”, racconta Sean Brocca, il fidanzato che Ilary Blasi lasciò per l’ex Capitano, nei messaggi inviati a Fabrizio Corona. “Era senza talento, senza di lui non avrebbe fatto carriera”.

A cura di Giulia Turco

Poco prima che l'account Instagram di Fabrizio Corona venisse per l'ennesima volta bloccato dalla piattaforma, l'ex paparazzo aveva pubblicato le dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzato di Ilary Blasi, l'uomo con il quale conviveva a Milano e che ha lasciato per scappare a Roma tra le braccia di Francesco Totti. Un tassello, quello di Corona, che rientrava nel suo "piano" di rivelare presunti dettagli oscuri sulla vita privata della conduttrice. Corona sapeva bene dove stava andando a parare, visto che l'opinione del personaggio sulla questione, Sean Brocca, non è delle migliori.

(Le foto di Sean Brocca e Ilary Blasi ai tempi del loro amore)

Ilary ancora dipinta come fredda calcolatrice

Sono passati 20 anni e Brocca assicura di non provare per la conduttrice alcun rancore, eppure afferma: "Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre", nei messaggi inviati a Fabrizio Corona. Proprio la risposta che l'ex paparazzo attendeva, non a caso. "Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary, anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei sia stata sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il SUO NOME per fare carriera", aggiunge. Insomma, Ilary avrebbe approfittato finché ha potuto, pur incassando tradimenti dei quali sarebbe stata perfettamente a conoscenza. "Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva".

Quando Ilary Blasi lasciò il fidanzato per Francesco Totti

La storia è ormai più che nota. Francesco Totti ha corteggiato con non poche attenzioni Ilary Blasi, che ai tempi era fidanzata e conviveva a Milano. Dopo averla notata in tv, ha chiesto il suo numero, l'ha invitata allo stadio e l'ha convinta a cambiare vita con la dichiarazione d'amore "6 Unica". Così Ilary lo ha scelto e ha piantato l'allora compagno Brocca con il quale sembrava avere intenzioni serie. "Durante gli ultimi 15 giorni della nostra convivenza sapevo che si messaggiava con lui", ha ricordato l'uomo a Corona. "Quando se n’è andata per andare a Roma, ho trovato all’interno dell’armadio nella casa dove vivevamo, due lettere e un regalo (un peluche con al centro una nostra foto) che non mi aveva mai dato… probabilmente ci teneva, ma di fronte alle dichiarazioni d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare".