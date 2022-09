Disattivato l’account Instagram di Fabrizio Corona, Totti aveva provato a contattarlo dopo le accuse Poche ore dal momento in cui Fabrizio Corona aveva cominciato a postare su Instagram una serie di storie relative al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, promettendo nuove rivelazioni, il suo account è stato disattivato.

A cura di Stefania Rocco

Cos’è accaduto all’account Instagram di Fabrizio Corona? A poche ore dall’attacco a Francesco Totti e Ilary Blasi, il profilo dell’ex re dei paparazzi non risulta più attivo. Nella giornata di ieri 12 settembre, Corona aveva pubblicato la foto di una ragazza, tale Martina, lasciando intendere fosse collegata alla vicenda, e l’audio di una telefonata con un'altra ragazza che asseriva di avere avuto un contatto con Totti e di poterlo provare con messaggi e file audio. Corona aveva quindi promesso nuove rivelazioni circa la storia di cronaca rosa del momento. Rivelazioni che però potrebbero non arrivare, almeno non via Instagram, dal momento che il suo account risulta non essere più raggiungibile.

Fabrizio Corona ha chiuso il suo account Instagram?

È stato Fabrizio Corona a disattivare il suo account Instagram dopo avere alluso a una serie di indiscrezioni relative al divorzio tra Totti e Ilary? Oppure è stata la piattaforma a disattivare sul profilo dopo avere accertato una violazione al regolamento? Per il momento, l’ex re dei paparazzi non ha fornito alcun aggiornamento, né attraverso la pagina di Atena Agency, la sua agenzia di spettacolo, né attraverso il profilo del figlio Carlos Corona.

Francesco Totti aveva provato a contattare Fabrizio Corona

Uno degli ultimi post condivisi da Fabrizio prima che il suo account fosse disattivato faceva ancora riferimento alla vicenda della separazione tra Totti e Ilary Blasi. L’uomo aveva postato tra le sue Instagram stories un messaggio ricevuto proprio da Francesco, un tentativo di contatto che Corona aveva commentato con un punto interrogativo.

L’ultima storia postata da Fabrizio Corona prima che l’account fosse disattivato

Che cosa ha detto Corona di Totti e Ilary Blasi

Solo poche ore fa, Corona si era reso responsabile di un duro attacco ai danni di Francesco Totti e Ilary Blasi. All’indomani dell’intervista bomba rilasciata dall’ex capitano della Roma, Fabrizio aveva puntato il dito contro i due ex coniugi, facendo riferimento al famoso litigio con la conduttrice avvenuto all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip: