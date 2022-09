Corona attacca Ilary Blasi: “È caduta la maschera. Tra lei e Totti storia costruita, mai stato amore” Fabrizio Corona si è detto pronto a raccontare la verità su Ilary Blasi e Francesco Totti “con tanto di foto”. Poi, ha commentato la loro separazione e le dichiarazioni dell’ex calciatore.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Totti ha deciso di intervenire pubblicamente e di dare la sua versione circa le motivazioni dell'addio a Ilary Blasi. Il campione ha rivolto diverse accuse alla ex moglie. Ha sostenuto di non essere stato il primo a tradire e ha puntato il dito contro la conduttrice dell'Isola dei famosi, che – a suo dire – si sarebbe appropriata dei suoi Rolex. In pochi minuti, le dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera sono finite sui social, dove si è scatenata una tempesta di commenti. Tra le persone che hanno detto la loro, c'è anche Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona e quel conto in sospeso con Ilary Blasi

Fabrizio Corona sembra non voglia dimenticare il diverbio avuto in diretta con Ilary Blasi, durante una puntata del Grande Fratello Vip. I fatti risalgono al 2018. La conduttrice lo accusò di avere diffuso la notizia di un presunto tradimento del marito, secondo Blasi mai avvenuto, proprio mentre lei era prossima al matrimonio. Come tutti ricorderanno, Ilary Blasi aveva chiuso il collegamento, mettendo fine al confronto. In queste ore, Fabrizio Corona è tornato a parlare di quell'episodio e ha detto la sua sulla separazione tra Blasi e Totti.

Corona: "Vi racconterò tutta la storia con tanto di foto"

Fabrizio Corona ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram. Il quarantottenne è tornato con la mente allo scontro con Ilary Blasi e ha commentato: "Il paradosso è che tutta l’Italia parla di questi due borgatari. Quel giorno, la Queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me". E ha continuato: