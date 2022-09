Francesco Totti e Ilary Blasi verso un accordo, sarebbe in programma un incontro tra i legali Spiraglio di pace tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Per settimana prossima sarebbe in programma un incontro tra i rispettivi legali per cercare un accordo. Il punto principale prevederebbe lo stop alle dichiarazioni pubbliche e un comunicato congiunto per mettere fine alla vicenda.

A cura di Elisabetta Murina

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci sarebbe uno spiraglio di pace. Stando a quanto riporta Il Messaggero, i rispettivi legali dovrebbero incontrarsi la prossima settimana per cercare di trovare un accordo. Nel frattempo tra l'ex coppia sembra esserci tutto tranne che un clima pacifico, soprattutto dopo l'intervista rilasciata dall'ex capitano della Roma al Corriere della Sera, in cui sostiene sia stata la moglie a tradirlo per prima. Una separazione che sta diventando sempre più un caso mediatico, coinvolgendo sempre più persone.

Cosa prevederebbe l'accordo tra Totti e Ilary Blasi

La guerra Totti-Blasi potrebbe finalmente arrivare a una fine dopo le frecce decisamente avvelenate degli ultimi tempi. Pare infatti che per settimana prossima sia stato fissato un incontro tra i rispettivi legali con l'obbiettivo di arrivare a un accordo ed evitare ulteriori danni collaterali. I punti principali sarebbero lo stop alle dichiarazioni pubbliche, quindi il silenzio da entrambe le parti, e un comunicato che metta fine alla vicenda.

Lo "schieramento" del mondo dello spettacolo

La separazione della coppia sta diventando un vero e proprio caso mediatico in grado di coinvolgere sempre più persone e di creare una sorta di schieramento, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Sono diversi i personaggi che hanno preso una netta posizione a favore di una o dell'altra parte. Ilary Blasi può contare su gran parte dell'universo Mediaset, da Alfonso Signorini a Barbara D'Urso, passando per Michelle Hunziker e l'amica Silvia Toffanin, alla quale potrebbe concedere la prima intervista. Totti invece può fare affidamento sul mondo che l'hanno circondato in tutti i suoi anni alla Roma, da Maurizio Costanzo e Simona Ventura a Vincent Candela. Al centro un personaggio controverso, l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che non risparmia frecciatine a nessuno dei due: "È caduta la maschera. Tra lei e Totti storia costruita, mai stato amore”.