“Ilary Blasi senza talento, ha lasciato Totti quando si è sistemata”, Sean Brocca nega: “Mai detto” Sean Brocca smentisce le dichiarazioni a lui attribuite a proposto di Ilary Blasi, sua ex fidanzata. Era stato Fabrizio Corona a interrogarlo a proposto di quella vecchia storia d’amore.

A cura di Stefania Rocco

A poche ore dalla pubblicazione dei messaggi che Sean Brocca avrebbe scritto a Fabrizio Corona a proposito di Ilary Blasi, arriva la smentita del modello. Via Instagram, l’uomo fa sapere di non avere mai pronunciato alcune delle dichiarazioni che gli sono state attribuite. In una storia, Brocca evidenzia la parte incriminata. Recita: “Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola, come tutte le altre. Alla fine, lei l’ha lasciato quando lui ha ‘perso tutto’ e dopo che si era sistemata. Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva”.

Sean Brocca: “Mai dette queste cose”

La storia pubblicata tra gli highlights del profilo di Sean Brocca, il modello si concentra su questo passaggio e scrive: “Io non ho mai pensato, scritto o detto queste cose”. A pubblicare tale passaggio era stato Fabrizio Corona sul suo pirofilo Instagram, disattivato solo pochi giorni fa.

Le dichiarazioni che Fabrizio Corona ha attribuito a Sean Brocca

Chi è Sean Brocca

Sean Brocca è un modello. Nato a Venezia, negli anni della relazione con Ilary era considerato uno tra i ragazza più belli di Milano. Il legame con la conduttrice dell’Isola dei famosi dirò circa un anno, come lui stesso ha raccontato. Si interruppe quando Ilary decise di dare una possibilità a Francesco Totti che le aveva fatto una corte serrata per mesi. Il resto è storia: Totti e Ilary si innamorarono e decisero di sposarsi, insieme hanno avuto tre figli, fino al tristissimo e recente epilogo. Il loro matrimonio è finito, regalando al pubblico decine di colpi di scena. L’ultimo è arrivato da Totti che in una clamorosa intervista ha raccontato di essersi allontanato dalla moglie dopo avere scoperto un tradimento. Un'accusa alla quale Ilary non ha ancora pubblicamente risposto. L'unica notizia filtrata da parte della conduttrice riguarda la volontà di restare in silenzio per tutelare i suoi figli.