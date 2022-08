Paolo Bonolis e la trattativa per il figlio Davide alla Triestina: le foto di Chi Dietro l’approdo di Davide Bonolis alla Triestina, una trattativa serrata condotta dal papà Paolo.

È stata una delle notizie più interessanti della settimana: l'approdo di Davide Bonolis, 18 anni, nella squadra della Triestina. Il giovane, figlio di Paolo Bonolis, si aggregherà alla primavera della squadra che sogna il ritorno in Serie B. Nel numero in edicola questa settimana, "Chi" svela i dettagli di una trattativa che ha visto papà Paolo Bonolis come "tutor" e "procuratore".

La trattativa

Paolo Bonolis è da sempre un grande appassionato di calcio, sfegatato tifoso interista. Da anni, sa quanto è importante per suo figlio Paolo il mondo del calcio, anche perché il ragazzo – come mostrano alcuni video su Youtube – è davvero promettente. Era stato già aggregato nelle giovanili della Sampdoria, ma un infortunio ne ha frenato la crescita. Proprio papà Paolo conosceva bene la trasformazione dell'assetto societario della Triestina, così quando c'è stato l'interesse da parte della società sarebbero cominciate le trattative, come scrive "Chi". Ci sono stati due incontri a Roma, un pranzo a Ibiza, poi i provini e alla fine la firma.

Tutti i "figli di" diventati grandi calciatori

Ora per Davide Bonolis parlerà il campo, ma sono tanti i "figli di" diventati calciatori. Il caso di Davide però è unico, lui non ha un grande calciatore alle spalle come Federico Chiesa, per esempio, che ha avuto il grande Enrico, bomber di Sampdoria e Parma. In Serie A, quest'anno, tenterà la fortuna lontano dal Milan anche Christian Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare. Un Maldini di terza generazione. Ci ha provato anche Niccolò Pirlo, figlio di Andrea, che però ha lasciato il mondo del calcio per abbracciare quello della comunicazione. Un altro "figlio di" è Diego Armando Maradona jr che dopo una trafila partita dalle giovanili di Napoli e Genoa, si è poi ritrovato al Cervia del reality show "Campioni" fino ad arrivare oggi a essere l'allenatore del Napoli United, squadra dell'eccellenza campana.