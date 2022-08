Il figlio di Paolo Bonolis debutta in Serie C, sarà un nuovo giocatore della Triestina Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è un nuovo calciatore della Trestina, squadra di Serie C. A comunicarlo lo stesso club. Il 18enne è cresciuto nelle giovanili della Roma e ha avuto un’esperienza anche con la Sampdoria.

Davide Bonolis, figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è un nuovo giocatore della Triestina Calcio, squadra di Serie C. Ad annunciarlo è stato lo stesso club, che ha fatto sapere di averlo ingaggiato con un contratto triennale.

La carriera calcistica di Davide Bonolis

Nato a Roma nel 2004, da poco maggiorenne, Davide Bonolis è sempre stato appassionato di calcio e tifoso dell'Inter come il suo papà, il noto conduttore Paolo Bonolis. La sua carriera come calciatore è iniziata quando era un bambino, prima con le giovanili della Roma e poi con un'esperienza nella Sampdoria. Ora la grande occasione: il debutto in Serie C con un contratto per le prossime tre stagioni nella Triestina Calcio, aggregandosi alla Primavera. A darne notizia è stato lo stesso club, che ha condiviso via Instagram alcune storie che mostrano il calciatore allo stadio Nereo Rocco, che diventerà la sua "casa" per i prossimi anni.

Il sogno "televisivo" di Davide Bonolis

Anche se il calcio è sempre stata la prima passione e il sogno di Davide Bonolis, in una recente intervista al settimanale Oggi Sonia Bruganelli ha raccontato che il figlio ha anche un "sogno televisivo": "A 18 anni vuole entrare nella Casa (del Grande Fratello, ndr). È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria".

Ma non sarà in questa edizione che i telespettatori vedranno madre (opinionista in studio nella prossima stagione del Grande Fratello Vip) e figlio impegnati nello stesso progetto, dal momento che Davide Bonolis ha scelto di concentrarsi sul suo grande desiderio, quello di diventare un calciatore professionista e magari un giorno giocare proprio nell'Inter, da sempre la squadra tifata da papà Paolo Bonolis, che solo qualche giorno fa l'aveva accompagnato proprio a Trieste, per supportarlo in questa nuova ed emozionante avventura.