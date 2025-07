Sting accompagna la figlia Fuschia all’altare: le foto del matrimonio a Noto e gli invitati VIP

Sting ha accompagnato la figlia Fuschia Katherine Sumner all'altare. Nel weekend la primogenita del cantautore, prima di sei figli, ha giurato amore eterno a Maximillian Wright con un matrimonio blindatissimo a Noto, in Sicilia. Soltanto nelle ultime ore sono emerse le foto della cerimonia sul profilo Instagram della donna, 43 anni, celebrate nel weekend da poco conclusosi.

Le nozze di Fuschia Katherine Sumner, la figlia di Sting

Su Instagram sono presenti alcune foto delle nozze di Fuschia Katherine Sumner, la primogenita di Sting, che nel weekend ha giurato amore eterno al compagno di lunga data e papà di suo figlio, Maximillian Wright, direttore creativo.

Si sono sposati a Noto, in Sicilia, location che ha fatto da teatro a un altro matrimonio molto chiacchierato, quello dei Ferragnez. Nata dall'unione tra papà Sting e l'attrice Frances Tomelty, Fuschia ha commentato in una story le nozze: "Ce l'abbiamo fatta. Sono stati i tre giorni più divertenti della nostra vita".

La coppia ha festeggiato in diverse location: stando a quanto rivela SiracusaPress, il Comune di Noto avrebbe concesso alcuni luoghi prestigiosi del centro storico della città in occasione dell'evento. La festa esclusiva si è svolta in riva al mare, a Le Nereidi.

Gli invitati VIP al matrimonio

SiracusaPress.it fa sapere che nomi di spicco del panorama musicale internazionale erano presenti all'evento: tra questi Shaggy e Eric Clapton. La sposa è la maggiore tra i sei figli di Sting. È nata dal primo matrimonio della rockstar con l’attrice Frances Tomelty, e ha un fratello, Joseph. Gli altri quattro figli, Brigitte Michael, Jake, Eliot Paulina e Giacomo Luke, sono nati dall’unione con la seconda moglie Trudie Styler. Tutti hanno festeggiato insieme le nozze della sorella. Fuschia ha seguito le orme della madre nel mondo del cinema: ha recitato infatti in diverse produzioni cinematografiche come Saving Mr. Banks e The voice of Dust and Ash.