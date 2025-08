Chi è Stefano Giovino, il marito di Luisa Corna è un carabiniere con due figli nati da una precedente relazione

Luisa Corna e Stefano Giovino

Stefano Giovino è il marito di Luisa Corna. Ha 44 anni ed è un carabiniere di professione, padre di due figli nati dalla sua precedente relazione. I due sono convolati a nozze nel novembre 2023 dopo nove anni di fidanzamento. La differenza di età (lui ha 15 anni in meno della moglie), per l'attrice non hanno mai rappresentato un problema, anzi, tutto il contrario.

Chi è Stefano Giovino, il lavoro e la vita privata prima di Luisa Corna

Stefano Giovino ha 44 anni, 15 in meno della moglie Luisa Corna ed è tenente collonnello alla guida del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno. Per il resto, non si hanno molte informazioni sul suo conto e i suoi account social non hanno alcuno scatto. L'uomo ha due figli nati da una precedente relazione con una donna di cui non si conosce l'identità, che hanno 14 e 16 anni. Con loro, l'attrice ha instaurato un ottimo rapporto: "Mi hanno riempito la vita. Sono entrata in punta di piedi, ho lasciato che fossero loro ad arrivare a me. All’inizio ero solo "l’amica di papà", poi piano piano abbiamo costruito un rapporto vero".

Luisa Corna e Stefano Giovino al loro matrimonio

La storia d’amore con Luisa Corna e il matrimonio

Luisa Corna e Stefano Giovino si sono sposati nel 2023 dopo nove anni di fidanzamento. Ospite di UnoMattina Weekly, la cantante e conduttrice aveva raccontato di essere profondamente innamorata e che il suo attuale marito era arrivato in modo inaspettato nella sua vita, quando ormai era single da anni: "È l'altra metà, ci completiamo". Tra loro una differenza d'età di 15 anni, che per Corna non ha mai rappresentato un problema, come ha spiegato al Secolo IXI: "Era maturo, sincero, schietto. Sarebbe stato un peccato fermarsi per l'età e così da quel giorno in cui lo conobbi per un evento della Croce Rossa non ci siamo mai lasciati".