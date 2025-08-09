L’ex di Uomini e Donne Gianluca Tornese diventa papà, le parole sui social: “Anni di buio, sei il nostro miracolo”

Dopo anni difficili dovuti alla scoperta di non avere molte possibilità di diventare padre, Gianluca Tornese e la sua futura moglie Marika Spinosa diventeranno finalmente genitori. Il pensiero a corredo del filmato postato sui social: “Ci siamo sempre aggrappati alla forza dell’amore e alla fede”.

Dopo anni difficili dovuti alla scoperta di non avere molte possibilità di diventare padre, Gianluca Tornese e la sua futura moglie Marika Spinosa diventeranno finalmente genitori. Il pensiero a corredo del filmato postato sui social: "Ci siamo sempre aggrappati alla forza dell’amore e alla fede". Nel 2014 e nel 2017 aveva partecipato a Uomini e Donne per conoscere Valentina Dallari e poi Nilufar Addati.

Gianluca Tornese presto papà, il messaggio sui social

Anni fa, Gianluca Tornese comparse in un servizio de Le Iene che riguardava il calo di fertilità delle coppie giovani. Alcuni influencer, fra cui l'ex di Uomini e Donne, si erano sottoposti al test dello spermiogramma e purtroppo lui aveva scoperto di non avere molte possibilità di diventare padre. Da allora il ragazzo e la sua futura moglie si sono sottoposti a diverse cure per la fertilità. Dopo tempo, finalmente, la lieta notizia: diventeranno genitori.

A corredo di un post che riprende il loro viaggio negli ultimi mesi, Tornese ha scritto un messaggio rivolto al bambino che verrà: "Ci sono stati giorni in cui abbiamo vissuto nel buio totale ma ci siamo sempre aggrappati alla forza dell’amore e alla fede. Finalmente DIO ci ha donato il nostro miracolo , mamma e papà ti aspettano".

La proposta di matrimonio a Marika Spinosa

Solo pochi mesi fa, a dicembre 2024, l'ex corteggiatore aveva fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Marika Spinosa, ora anche futura madre di suo figlio o figlia. I due sarebbero fidanzati da oltre un anno e mezzo. Archiviate le deludenti esperienze amorose, Gianluca Tornese ha dunque trovato l'amore della sua vita lontano dalla tv. Marika Spinosa è napoletana ed è fondatrice di una concessionaria che vende auto elettriche per bambini. Recentemente lei ha partecipato a Chissà chi è sul NOVE: i concorrenti in gioco hanno dovuto indovinare la sua occupazione.