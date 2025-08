Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono tornati insieme, la foto che conferma il ritorno di fiamma

Dopo i rumors circolati negli ultimi giorni, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli confermano il loro ritorno di fiamma con una foto nella quale si baciano. Erano stati paparazzati insieme due weekend fa a Napoli, prima al concerto di Geolier all'Ippodromo di Agnano, poi alla festa di compleanno di Teresanna Pugliese, ex compagna di avventure di Nunzio all'Isola dei Famosi, ma nessuno dei due aveva confermato o smentito il gossip circolato dopo la diffusione delle immagini. Il settimanale Chi, attraverso Instagram, conferma il riavvicinamento.

La foto del bacio di Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si baciano nella foto condivisa pochi minuti fa dal profilo Instagram del settimanale Chi. "Sono tornati insieme, inizia un'estate d'amore per i due ballerini" si legge nella didascalia del post.

Entrambi stanno mantenendo, però, massimo riserbo sul loro ritorno di fiamma che arriva due anni dopo la drastica rottura. Sui loro profili social, infatti, non c'è alcun riferimento al partner ritrovato.

Perché si lasciarono due anni fa

Cosmary Fasanelli due anni fa annunciò la rottura da Nunzio Stancampiano, conosciuto ad Amici 21, che arrivò dopo il gesto eclatante di lui per "riconquistarla". I due avevano vissuto alcuni momenti di crisi, prima di decidere la rottura definitiva. Era il 30 agosto quando l'ex velina di Striscia la Notizia nonché ex allieva del talent di Maria De Filippi pubblicò una Instagram story nella quale sottolineava "differenze caratteriali" che li avevano allontanati. "Penso sia normale a 20 anni capire e prendere una decisione, non c'è bisogno di farne un dramma", scrisse, aggiungendo che non c'era stato alcun tradimento a dividerli. Due anni dopo, dopo le paparazzate al concerto di Geolier a Napoli e le comparse alla festa di Teresanna Pugliese, i due confermano il loro ritorno di fiamma con una foto pubblicata da Chi.