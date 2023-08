Nunzio e Cosmary di Amici in crisi, il gesto d’amore del ballerino per riconquistarla Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno vivendo un momento di crisi. “Abbiamo litigato”, ha detto il ballerino di Amici a proposito della relazione con la velina di Striscia La Notizia. Poi ha fatto un romantico gesto d’amore per conquistarla, scrivendo un cartellone e dedicandole fuochi d’artificio.

A cura di Elisabetta Murina

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono crisi. I due ex protagonisti di Amici stanno attraversando un momento di difficoltà nella loro relazione, nata proprio all'interno del talent di Maria De Filippi. Secondo alcuni fan, il loro rapporto sarebbe arrivato al capolinea. A farlo pensare un messaggio pubblicato dal ballerino sul suo profilo Instagram e un conseguente gesto fatto per cercare di riconquistare la fidanzata, ora velina nel programma di Striscia La Notizia.

Cosa è successo tra Cosmary e Nunzio

A far pensare che tra loro fosse successo qualcosa è stata una storia Instagram pubblicata da Nunzio qualche giorno fa. Una scritta bianca su sfondo nero, in cui si legge: "Il mio unico errore è stato amarti… al punto da annullare me stesso". Sui social alcuni utenti pensano che lui avrebbe tradita con un'altra ragazza.

Il ballerino però è intervenuto per precisare che non c'è mai stata nessuna terza persona nella loro relazione, raccontando come stanno ora le cose tra loro: "Io e Cosmary abbiamo litigato". Non si sa ancora per quale motivo né se si tratti di una rottura definitiva o di una crisi temporanea.

Il gesto d'amore di Nunzio per Cosmary

Nunzio ha deciso di fare un gesto romantico per Cosmary nel tentativo di sistemare la situazione tra loro, anche per se per ora non si sa con certezza cosa sia successo. Il ballerino ha scritto uno striscione con la bomboletta, usando la frase "Io e te tre metri sopra il cielo", poi è andato sotto casa della ballerina e ha sparato i fuochi d'artificio. Lei, in quel momento, non era a casa e così Nunzio ha scelto di mostrarlo su Instagram per farle arrivare il gesto, non per creare attenzione su di sè: "Ho voluto condividere questo gesto d'amore perché quando ho fatto le bombe (i fuochi d'artificio, ndr) lei non era in casa, ho sbagliato luogo". Per ora nessun commento da parte di Cosmary.