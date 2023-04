Sonia Bruganelli: “Separazione da Bonolis impossibile per ragioni economiche? Ma smettetela!” Sonia Bruganelli replica infastidita alle voci secondo le quali “la separazione da Paolo Bonolis sarebbe impossibile per ragioni di natura economica”.

A cura di Stefania Rocco

Prosegue il ping pong tra Sonia Bruganelli e la stampa a proposito delle clamorose indiscrezioni relative alla separazione da Paolo Bonolis. Dopo la prima, piccata, smentita della coppia alla notizia pubblicata da Dagospia a proposito dell’imminente divorzio che i due si sarebbero apprestati a comunicare (presumibilmente nel corso di un'intervista a Verissimo), sono arrivate numerose altre indiscrezioni a corredare la notizia principale. In particolare, il settimanale Oggi aveva fatto sapere che i due avevano smentito perché una separazione sarebbe stata complessa soprattutto per “ragioni economiche”.

L’indiscrezione di Oggi su Bruganelli e Bonolis

Il settimanale Oggi, in un pezzo pubblicato qualche giorno fa, aveva commentato così la video smentita della coppia: “I diretti interessati smentiscono con forza ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso”. Una descrizione che Bruganelli, via Instagram, respinge con forza. La stessa con la quale, insieme al marito, aveva smentito la notizia di Dagospia.

Sonia Bruganelli replica: “Ma smettetela!”

Di fronte all’ennesima indiscrezione a proposito della fine del matrimonio con Bonolis, Bruganelli ha scritto su Instagram: “Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche”. Una dichiarazione con la quale la produttrice ed ex opinionista del GF Vip respinge ancora una volta le voci relative a una imminente separazione. Nessun divorzio all’orizzonte dunque, o almeno questo è quanto sostengono i diretti interessati. Ma le voci relative a un allontanamento partono da lontano, diffuse a partire da una vecchia intervista nella quale Bruganelli aveva raccontato di vivere in una casa diversa da quella in cui risiede il marito.