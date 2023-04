Paolo Bonolis: “Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono diventate amiche perché facevamo le cose a tre” Paolo Bonolis è ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera. Il duo comico organizza una sfilata in pieno stile Ciao Darwin, ma non prima di una scomodissima intervista al conduttore, nella quale indagano sul suo rapporto privato con Sonia Bruganelli.

A cura di Giulia Turco

Paolo Bonolis è ospite da Pio e Amadeo in occasione dell'ultimo appuntamento con Felicissima Sera – All Inclusive, in prima serata su Canale 5. Il conduttore, che prossimamente tornerà in prima serata con la nuova edizione di Ciao Darwin. Prima di concedere un assaggio del suo iconico défilé, tra i pezzi forti del suo show, Bonolis finisce sotto alle grinfie del duo comico che lo incastra con una scomodissima intervista.

Paolo Bonolis sul rapporto con Sonia Bruganelli

L’occasione è quella giusta per chiedere al conduttore la conferma dell’ormai nota questione delle case separate con Sonia Bruganelli. L’assist perfetto per indagare sul loro rapporto. “Come definirei il rapporto con mia moglie con un mio programma? Tira e molla”, spiega Bonolis. Pio e Amedeo si giocano la carta Laura Freddi che, com’è noto ha avuto una relazione con il conduttore. Laura Freddi: “Paolo Bonolis? Ha portato in vacanza me e Sonia Bruganelli negli stessi posti, ma io e lei ora siamo amiche”, ha raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera Laura Freddi, che lo scorso anno per un periodo ha sostituito la moglie di Bonolis sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip. “Come hanno fatto a diventare amiche?”, ironizza il conduttore. “Perché facevamo le cose a tre”.

Quando torna Ciao Darwin su Canale 5

Spazio poi alla sfilata, tutta al femminile, tra i momenti più iconici di Ciao Darwin, che ha dato spazio all'immancabile ironia di Pio e Amedeo. Lo show di Bonolis è in fase di produzione, ma stando a quanto ha appreso Fanpage.it e contrariamente a quanto previsto in un primo momento dai palinsesti Mediaset che lo aveva collocato in primavera, lo show condotto da Paolo Bonolis dovrebbe slittare al prossimo autunno, se non all'inizio del 2024. Il motivo dello spostamento sarebbe di natura economica.