The Ferragnez, terzo episodio: “Sono andato via di casa”, la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

È un racconto senza filtri e ricco di emozioni quello che Chiara Ferragni e Fedez fanno della loro vita nella seconda stagione di The Ferragnez, disponibile su Amazon Prime Video dal 18 maggio. Nel terzo episodio, in una seduta di terapia dallo psicologo, la coppia affronta la parola "crisi", che spaventa più che mai Chiara Ferragni, ma che secondo Fedez è qualcosa di cui bisogna parlare. Una diversità di visioni che porta a un acceso scontro, rivelatosi poi costruttivo per il loro rapporto.

La lite in terapia, Chiara Ferragni: "Ti ho detto di non parlare della crisi"

Nel terzo episodio, intitolato "Then comes the sun" (Poi arriva il sole), Chiara Ferragni e Fedez mostrano una litigata avvenuta durante una seduta di terapia di coppia. A far scoppiare la scintilla è stata una parola usata dal rapper, "crisi", che per la moglie era un argomento da non nominare in alcun modo. Alla domanda dello psicologo "Come state?", Fedez però risponde: "Bene, abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una volta sola, abbiamo fatto la pace subito. Abbiamo affrontato anche dei momenti di crisi personale e di coppia".

Chiara Ferragni, a quel punto, perde il controllo: "Ti avevo già detto di non usare la parola crisi, ti avevo chiesto di non tirare neanche fuori l'argomento". Fedez si spazientisce e risponde con aggressività: "E anche se ho detto che abbiamo affrontato un momento di crisi? Che cosa succede?". La moglie ribadisce: "Ho detto solo di non parlare di questa cosa in generale". Ma Fedez non è d'accordo e continua ad alzare i toni, fino a lasciare lo studio: "Fai tu, mi sono già rotto i cogli**i. Mi dice ‘hai addirittura detto una parola che non dovevi dire', mi sembra che dobbiamo parlare assolutamente di altro. A me va bene, non è un problema, però mi girano i cogli**i che mi dica che non posso usare certe parole". Poi spiega le sue intenzioni: "Volevo semplicemente dire che avevo fatto un gesto per te e tu in quel momento non lo avevi apprezzato e che abbiamo litigato per quello. Che cosa ca**o si capiva? E allora non parliamo di un ca**o, che cosa siamo qua a fare?".

Il chiarimento dopo la lite, Fedez : "Non siamo in crisi io e te"

Rimasta sola per un momento con lo psicologo, Chiara Ferragni scoppia in lacrime e si sfoga: "Sono delle reazioni esagerate secondo me". Poi, di nuovo con il marito che accetta di tornare in seduta, dice: "Ti ho fatto una richiesta visto che siamo in una situazione giusta per entrambi, ti ho chiesto di non nominarla neanche perché a me mette in difficoltà". Fedez si giustifica spiegando come avrebbe voluto affrontare l'argomento:

Ma chi l'ha mai voluta toccare? Ti ho spiegato come l'avrei raccontato, ti ho detto proviamo, la tua risposta è stata "ti ho detto che non devi dire determinate parole", ma chi sei? Sono molto aggressivo nei toni, a una aggressione rispondo con una aggressione, hai un tono del ca**o.

Entrambi poi si accorgono di essere andati oltre e, con le lacrime agli occhi, il rapper dice: "A me spiace, è la litigata più brutta che abbiamo fatto nell'ultima settimana, non siamo in crisi io e te, non siamo mai stati più uniti di così".