Chiara Ferragni e Fedez in Salento: la vacanza nella masseria a Otranto Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni in Puglia per Radio Norba Cornetto Battiti live e non mancano il relax e il tempo libero in una masseria tipica di Otranto.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Fedez in una masseria in Salento

Chiara Ferragni e Fedez sono in Puglia per partecipare a Radio Norba Cornetto Battiti live dove il famoso cantante si esibirà il 2 e il 3 luglio 2022 assieme a Tananai e Mara Sattei. Nonostante gli impegni di lavoro, la coppia sta dedicando spazio al tempo libero da trascorrere assieme e, dalle foto condivise sui social di baci e romanticismi, sembrano più innamorati che mai. Sullo sfondo delle foto pubblicate da Chiara Ferragni e Fedez si riconosce la meravigliosa terra pugliese e si vede una tipica masseria locale dove i Ferragnez stanno soggiornando.

Chiara Ferragni e Fedez innamorati in Salento

"Chiara Ferragni e Fedez innamorati in Salento" è così che viene commentato dagli stessi interessati il loro soggiorno pugliese. La famosa coppia si trova in una tipica masseria a Otranto con Tananai e altri amici musicisti in attesa dell'esibizione al Radio Norba Cornetto Battiti live. La struttura immersa nel verde è probabilmente una villa affittata per la loro loro permanenza in Puglia.

Chiara Ferragni e Fedez nella masseria pugliese

La masseria è una tipica costruzione pugliese costituita da più edifici rurali usati dai proprietari terrieri come abitazione ma anche per il ricovero di animali e deposito di attrezzi agricoli. Oggi molte antiche masserie in Puglia sono state trasformate in resort di lusso e case vacanze esclusive come quella in cui si trovano in questi giorni Chiara Ferragni e Fedez.

Chiara Ferragni a bordo piscina nella masseria di Otranto

Il soggiorno pugliese di Chiara Ferragni e Fedez è l'occasione per girare alcune delle località più affascinanti della regione. La coppia infatti è stata in barca a Gallipoli mentre la masseria dove soggiornano è a Otranto.

Un salotto della masseria in Puglia di Chiara Ferragni e Fedez

Arredi bianchi, pavimenti di pietra e tanto verde attorno caratterizzano la masseria dove stanno trascorrendo i giorni pugliesi Chiara Ferragni e Fedez. Nella tenuta, oltre ad una magnifica piscina, c'è spazio anche per i cavalli e una serie di giochi come un flipper e un biliardino in salotto.

Fedez va a cavallo in masseria

I giorni pugliesi trascorsi tra la masseria e il mare sono l'occasione per Chiara Ferragni e Fedez di ritrovare un po' di tempo per stare da soli e alimentare di nuova felicità il loro grande amore.

Chiara Ferragni e Fedez in masseria rilassati

La struttura in cui stanno passando il loro tempo libero all'insegna del sole e del relax sembra piacere molto alla coppia che in questi giorni sta condividendo numerosi post romantici sui social perché come canta anche Fedez "La vita senza amore dimmi tu che vita è".