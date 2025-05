video suggerito

Qual è e quanto costa l'orologio preferito di Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha mostrato sui social uno dei suoi orologi preferiti che negli ultimi tempi aveva lasciato nel cassetto: ecco qual è e quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ricominciato a postare con regolarità sui social dopo l'ultimo anno difficile. Si è lasciata alle spalle i problemi lavorativi e sentimentali e ha ritrovato il sorriso: ora dà spazio esclusivamente a ciò che la fa stare bene, dalle dolce serate con i figli Leone e Vittoria ai weekend fuori città con gli amici del cuore. Nelle ultime ore è tornata a Milano e, oltre ad aver trascorso la mattinata in ufficio, ha anche documentato il look scelto per la cena "casalinga". Niente abiti sofisticati e tacchi a spillo, l'unico tocco glamour che ha aggiunto è stato l'orologio, che lei stessa ha definito uno dei suoi preferiti: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Chiara Ferragni mostra uno dei suoi orologi preferiti

Jeans strappati a vita bassa, canotta crop total black e cinturone in tinta: con il suo ultimo look casalingo Chiara Ferragni ha lasciato trionfare il casual, anche se non ha rinunciato a un tocco prezioso e griffato.

Il look casual di Chiara Ferragni

L'imprenditrice ha infatti fatto un primo piano sul polso, rivelando un gioiello della sua collezione di lusso che negli ultimi tempi aveva lasciato nel cassetto. Sarà perché la riportava a ricordi dolorosi o perché semplicemente ha preferito altri bijoux più moderni, ma la cosa certa è che da tempo non lo sfoggiava. Al motto di "Back to one of my favourites", ovvero "Tornata a uno dei miei preferiti", ha mostrato uno degli orologi che più ama, di quale di tratta? Dell'iconico Baignoire de Cartier.

L'orologio preferito di Chiara Ferragni

Quanto costa il gioiello iconico

L'orologio Baignoire è uno dei gioielli Cartier che vengono considerati il simbolo dell'eleganza senza tempo del brand: ha il bracciale rigido e il quadrante ovale mini e il suo stile è retrò ma allo stesso tempo super chic. Chiara possiede il modello piccolo, misura 15, in oro giallo 750/1000: ha la corona perlata ornata di uno zaffiro cabochon, il quadrante argentato, le lancette a forma di gladio d’acciaio azzurrato e vetro zaffiro. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 21.400 euro. L'imprenditrice lo ha abbinato a un completo super casual, dando prova del fatto che riesce ad aggiungere un tocco glamour a qualsiasi tipo di look.

Baignoire de Cartier