Chiara Ferragni e il look con maxi spacco: quanto vale il completo in pelle Con un elegante completo blu scuro in pelle, Chiara Ferragni ha partecipato a una serata di gala in Francia.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Bally

Il viaggio in Francia di Chiara Ferragni aveva incuriosito molto i fan e i follower, che non vedevano l'ora di scoprire di più su questa partenza. Il mistero è stato presto svelato. L'imprenditrice è volata a Cap Estel per un evento targato Hublot. La casa d'orologeria fondata nel 1980 da Carlo Crocco ha presentato il nuovo orologio in edizione limitata, il Big Bang Unic Sky Blue. La serata ha riunito amici e ambassador del marchio, di cui Chiara Ferragni è stata anche il volto, per la campagna pubblicitaria world wide del 2021. L'influencer alla serata di gala era elegantissima.

Chiara Ferragni e gli orologi di lusso

Oltre ai gioielli di lusso, non mancano nella collezione di oggetti preziosi di Chiara Ferragni anche orologi dal valore stellare. L'imprenditrice possiede diversi Rolex: quello indossato in uno dei primi shooting premaman (quando era in attesa di Vittoria), quello con Topolino disegnato sul quadrante che sfoggia spesso su Instagram.

Non mancano creazioni firmate Hublot: all'orologio d'oro tempestato di diamanti si è aggiunto di recente un pezzo della collezione Spirit of Big Bang, per la precisione il King Gold Diamonds, anche questo impreziosito con scintillanti diamanti. Lo ha mostrato sui social pochi giorni fa. Il modello base sul sito ufficiale costa oltre 30 mila euro. Al brand Hublot l'influencer è molto legata, difatti non ha esitato a volare in Francia per un evento esclusivo della Maison.

in foto: look Bally, collezione Primavera 2023 Pret à Porter

Il look di Chiara Ferragni

Look in suede monocolore per Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha scelto per la serata un completo blu scuro firmato Bally. La gonna a portafoglio con logo dorato sul maxi spacco costa 2300 euro. La camicia oversize a maniche lunghe con colletto classico, chiusura con bottoni in madreperla e piccoli spacchi laterali sul fondo costa 2500 euro. Ha completato l'outfit con un paio di sandali bianchi e sgargiante mini bag The Attico, optando per un raccolto effetto bagnato: chic ed elegante.