Chiara Ferragni al concerto Love Mi: è rock con il top metallico monospalla Al Love Mi non poteva mancare Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale era in prima fila per supportare il marito Fedez.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni durante il soundcheck del Love Mi

Dopo settimane di preparativi è iniziato il Love Mi, il concerto di beneficienza organizzato da Fedez in collaborazione con il comune di Milano. La line up del concerto vanta nomi del calibro di Achille Lauro, Annalisa, Francesca Michielin e Matteo Paolillo. Al concerto ovviamente era presente anche Chiara Ferragni, la fan numero 1 del marito, con un look dagli accenti rock con croci e smokey eyes.

Chiara Ferragni è rock al Love Mi

Durante le prove avevamo visto Chiara Ferragni con un look ‘sportivo': aveva indossato un coordinato con maglia e pantaloni nei colori dell'Italia, come una divisa calcistica, firmato Giuseppe Pipitone. Nella serie tv The Ferragnez 2 l'imprenditrice aveva raccontato l'emozione di vedere il marito Fedez sul palco dopo l'operazione. Un anno dopo la situazione è molto diversa: la paura per la malattia è alle spalle e la coppia è più unita e affiatata che mai.

Il look di Chiara Ferragni al Love Mi

Chiara Ferragni si è scatenata durante il concerto con un look metallico dagli accenti rock: top monospalla con applicazioni argentate, orecchini con le croci e un make up sui toni dell'argento con uno smokey eyes pronunciato sugli occhi.