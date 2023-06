Chiara Ferragni con la “divisa sportiva” sostiene gli stilisti emergenti: chi ha firmato il look Al concerto dei Coldplay, Chiara Ferragni ha sfoggiato un colorato look che sembra la divisa di una squadra di calcio. È di una giovane promessa della moda.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Marcello Pipitone

Giornata all'insegna della musica, per Chiara Ferragni. L'imprenditrice è andata a salutare il marito Fedez sul palco del Love Mi 2023, il concerto-evento del rapper che stasera animerà piazza Duomo con le esibizioni di tanti ospiti. Con lei anche i piccoli Leone e Vittoria. Poi l'imprenditrice è andata a godersi il concerto dei Coldplay: era tra il pubblico assieme all'amica Chiara Biasi e alla sorella Francesca. Look sportivo, ma ricercato per l'influencer: è il coloratissimo outfit di uno stilista emergente.

Chi ha firmato il look di Chiara Ferragni

Il mese scorso Camera Moda ha reso noti i nomi dei vincitori del CNMI Fashion Trust Grant 2023, riconoscimento assegnato a promettenti stilisti e designer per supportarli nella loro carriera. Si sono aggiudicati le tre borse di studio (del valore di 40mila euro) Niccolò Pasqualetti, Setchu e Marcello Pipitone.

Chiara Ferragni in Marcello Pipitone

Chiara Ferragni è una sostenitrice dei giovani talenti, delle promesse del settore fashion, coloro che con spirito di innovazione, creatività e idee nuove hanno intenzione di portare la loro visione della moda. Lo ha dimostrato indossando diverse volte le creazioni di Francesco Murano (uno dei finalisti del premio). Lo stilista si sta creando un suo spazio ed è molto apprezzato dalle celebrities: ha vestito Annalisa a Sanremo 2023 e suo era anche il look di Arisa in una puntata de Il cantante mascherato.

Marcello Pipitone “Metropoli”

Per il concerto dei Coldplay, invece, Chiara Ferragni ha puntato su un altro nome di cui si sentirà tanto parlare. Si tratta di Marcello Pipitone, classe 1996, uno dei tre vincitori del CNMI Fashion Trust Grant 2023. Il designer milanese ha presentato la sua prima collezione durante la Milano Fashion Week: Metropoli. È una collezione le cui ispirazioni vengono dal mondo delle squadre di calcio (lui tifa per il Milan), dal basket, dall'atletica (che ha praticato a livello agonistico), dal NBA: è un'estetica vicina allo sportswear e all'abbigliamento tecnico, declinato in chiave sostenibile e ricercata.

Il completo mostrato sui social da Chiara Ferragni vienbe proprio da quella collezione ed è una sorta di divisa sportiva. Si compone di una T-shirt oversize coloratissima: si mescolano il rosso, il verde, il blu scuro, il bianco, l'0azzurro. Stesse nuance sulla gonna asimmetrica. L'imprenditrice ha completato l'outfit con un paio di stivali goth con suola a carrarmato, uno dei suoi modelli preferiti, perfetti per look rocjìk e di carattere.