Chiara Ferragni sostiene i giovani stilisti italiani: chi ha firmato l’abito col reggiseno incorporato Il look total black di Chiara Ferragni porta la firma di un giovane stilista italiano emergente. Unico tocco di colore dell’outfit, una borsa di lusso.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi in Francesco Murano

Camera Moda ha reso noti i nomi dei vincitori del CNMI Fashion Trust Grant 2023, premio nato per supportare la creatività di stilisti e designer emergenti attraverso un aiuto economico e un percorso di affiancamento, per lanciare i rispettivi progetti. Tra i dieci finalisti emersi tra le 76 candidature totali sono stati selezionati quattro brand: le tre borse di studio del valore di 40mila euro sono state assegnate a Niccolò Pasqualetti, Marcello Pipitone e Setchu. Florania si è invece aggiudicato i 15mila euro assegnati da Max&Co. Alla serata era presente anche Chiara Ferragni, in qualità di presidente della giuria internazionale, insieme a Elia Maramotti.

Chi ha firmato il look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, CEO e Presidente di TBS Crew e Chiara Ferragni Brand, ha fatto da co-presidente della giuria del Grant 2023. Nel corso della serata di premiazione ha indossato un abito di Francesco Murano, uno dei finalisti. L'imprenditrice si è detta felice di sostenere i giovani designer italiani, futuri rappresentanti del Made in Italy nel mondo. Quello di Francesco Murano non è affatto un nome sconosciuto nel mondo dello spettacolo.

Ex ballerino, Francesco Murano è noto per le sue creazioni eleganti e sofisticate, in cui (forse proprio per il suo passato da danzatore) punta molto sulla dinamicità e il movimento delle creazioni. Francesco Murano ha vestito Annalisa a Sanremo 2023: suo era il mini dress nero, valorizzato con guanti lunghi, trasparenze e drappeggi. Ha indossato una creazione dello stilista anche Arisa, un look da dark lady sfoggiato per una puntata de Il cantante mascherato.

in foto: abito Francesco Murano

Il look dark di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto l'intramontabile eleganza di un look total black, per la serata. Ha partecipato indossando un mini dress di Francesco Murano, con reggiseno di pelle incorporato e drappeggio. Lo ha abbinato a collant velati scuri e a sandali con dettagli gioiello. Sono gli stessi indossati anche a Parigi, per la serata post sfilata di Louis Vuitton.

Francesco Murano

Per dare un tocco di colore all'outfit dark, ha puntato su un accessorio di lusso, proprio della Maison francese. La borsa Louis Vuitton rosso scarlatto è la Capucines Mini, una delle più iconiche della Maison, con dettagli metallici in oro, tra cui l'inconfondibile logo della Casa di moda. Sul sito ufficiale del brand costa 4900 euro.