L'abito da sposa di Ali Rinaldo per il matrimonio con Nicolas Vaporidis: chi ha firmato il vestito Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo sono diventati marito e moglie nel weekend, dopo una magnifica cerimonia che si è tenuta nel Chianti in Toscana: l'abito bianco ottico della sposa era minimal ma sensuale.

A cura di Arianna Colzi

Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo

L'attore Nicolas Vaporidis si è sposato nel weekend con Ali Rinaldo, ragazza italo-britannica con cui è fidanzato dal 2022. Vaporidis, che oggi vive a Londra dove ha aperto un ristorante con sede anche a Milano, e la moglie hanno scelto di convolare a nozze in Toscana, nel Castello di Montalto, una location da favola sulle colline del Chianti. L'attore aveva annunciato le nozze poche settimane fa in un'intervista, mantendendo comunque il massimo riserbo sulla cerimonia. Un matrimonio semplice e low profile come la vita che ha scelto di condurre Vaporidis dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo italiano. La sposa ha scelto un abito semplice e minimal, perfettamente in tono con l'atmosfera delle nozze.

Cosa ha indossato Ali Rinaldo, moglie di Nicolas Vaporidis

Per un matrimonio semplice, anche il vestito da sposa non poteva avere sfarzi ed eccessi. Ali Rinaldo, moglie dell'attore di Notte prima degli esami, di cui non si conoscono molti dettagli sulla vita privata, scegli un abito senza spalline bianco ottico: un abito classico e romantico perfetto per un matrimonio in un castello. Il vestito, leggermente accollato sulla parte anteriore, lascia la schiena completamente nuda sulla parte posteriore, mischiando dettagli sensuali e caratteristiche più classiche, in un contrasto davvero impeccabile. Una fila di bottoni scende dalla scollatura sulla schiena fino all'altezza delle ginocchia, evidenziando la silhouette.

Ali Rinaldo e Nicolas Vaporidis

A firmare l'abito di Ali Rinaldo, che vive a Londra insieme al marito, è brand australiano, Made with Love: si tratta di un marchio di luxury wedding fondato dalla designer Carla Jenkins nel 2013 e con sedi a Londra, a Manchester e in altre grandi città in giro per il mondo. Il modello scelto dalla sposa è il Grayson, realizzato in crêpe francese. Ali Rinaldo poi ha aggiunto anche un velo lunghissimo e piuttosto essenziale impreziosito da ricami floreali sull'orlo.

L'abito di Ali Rinaldo | Foto Made with Love