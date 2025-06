video suggerito

Il matrimonio di Sveva Alviti con due cambi look: piume e maxi fiocco per la sposa La modella e attrice Sveva Alviti ha sposato il compagno Andrea a Roma. Nel fatidico giorno, ha indossato due abiti elegantissimi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sveva Alviti in Alberta Ferretti

Sveva Alviti ha pronunciato il fatidico sì. L'attrice e modella italiana classe 1984 ha raggiunto la notorietà, dopo diversi anni di gavetta, grazie all ruolo di Dalida nel film di Lisa Azuelos. È stata la madrina alla Mostra del Cinema di Venezia, nella scorsa edizione, dove si è imposta come regina di stile. Riservatissima sulla vita privata, del suo compagno Andrea Bruno si sa pochissimo. I due sono convolati a nozze.

La storia d'amore di Sveva Alviti e Andrea

La coppia è sempre stata molto riservata e attenta alla privacy: la loro è una storia d'amore vissuta lontana dai riflettori e dal clamore mediatico, difatti di lui si sa pochissimo. L'attrice è reduce da una relazione molto intensa, durata dal 2019 al 2023, con Anthony Delon, il figlio del grande attore. Avevano il progetto di sposarsi: era già arrivata la fatidica proposta, fatta durante una romantica vacanza in Costiera Amalfitana. I due, dopo essersi detti addio, sono rimasti in buoni rapporti. "È stato un grande amore e farà sempre parte della mia vita. Ma a volte capita che ti separi" ha raccontato l'attrice in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Poi nella vita dell'attrice è entrato Andrea Bruno, un imprenditore, con cui ha deciso di passare il resto della vita.

Sveva Alviti in Alberta Ferretti

Cosa ha indossato Sveva Alviti per il matrimonio

Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di Santa Maria in Tempulo di Roma. Poi marito e moglie, assieme ai loro ospiti, si sono spostati per festeggiare sul rooftop del Bvlgari Hotel Roma. La sposa ha indossato due abiti, entrambi firmati Alberta Ferretti. Classico e romantico il primo look nuziale, un abito strapless con maxi fiocco posteriore a cui ha aggiunto, per dare un tocco rock, gli occhiali da sole e un paio di elegantissimi orecchini scintillanti. Ugualmente minimal il secondo look, ma con due tocchi più originali: un abito a sirena con piume sulle spalle e schiena nuda.

Leggi anche Gli abiti da sposa di Flaminia Appolloni: cosa ha indossato per il matrimonio con Gianluca Scamacca

Sveva Alviti in Alberta Ferretti