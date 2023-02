Annalisa a Sanremo è “Bellissima”: sotto la pelliccia svela l’abito con i guanti lunghi Annalisa si è esibita in collegamento con l’Ariston sul palco di piazza Colombo: al Festival sfoggia capelli lunghissimi e un nuovo look in total black.

A cura di Beatrice Manca

La cantante Annalisa si è esibita al Festival di Sanremo dal palco all'aperto, in collegamento con l'Ariston: ha fatto ballare la piazza con un look da vera diva, indossando un abito nero con guanti, maniche a palloncino e un drappeggio laterale a mo' di strascico.

L'abito è firmato Francesco Murano, un giovane stilista famoso per i drappeggi e i giochi di trasparenze: insieme alla stylist Susanna Ausoni l'artista ha scelto di dare visibilità al lavoro di un giovane designer. La stylist aveva anticipato il look in un'intervista a Fanpage.it.