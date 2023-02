Mahmood ed Elisa tornano a Sanremo 2023: la stylist Susanna Ausoni rivela i look per il Festival Storica stylist di Elisa e Mahmood, Susanna Ausoni da anni cura i look dei grandi protagonisti della musica e dello spettacolo italiano. In occasione di Sanremo 2023 a Fanpage.it racconta lo stile scelto per il Festival di alcuni super ospiti e cantanti sul palco dell’Ariston.

da sinistra Mahmood, Annalisa ed Elisa

Susanna Ausoni è una delle più celebri stylist italiane, da anni segue lo stile di Michelle Hunziker e di artisti del mondo della musica del calibro di Mahmood. Recentemente ha curato lo "styling stellare" di Ambra Angiolini a X Factor. Non c'è un Sanremo in cui la stylist non vesta più di un concorrente sul palco dell'Ariston. Suo lo styling dei look con cui Mahmood ha trionfato lo scorso anno al fianco di Blanco, con il brano "Brividi". Ha curato lei lo stile de La Rappresentante di Lista nel 2021, anno in cui la cantante del duo, Veronica Lucchesi, apparì sul palco con un immenso e meraviglioso abito bianco della linea couture di Valentino. Abito che, come Ausoni ha rivelato in un'intervista a Fanpage.it, fu conservato in una stanza d'hotel appositamente presa per contenere il gigantesco vestito.

La stylist Susanna Ausoni

Susanna Ausoni è dunque una veterana del Festival. A Sanremo 2023 non seguirà cantanti in gara ma alcuni dei super ospiti e degli artisti scelti per la serata dei duetti, come Mahmood, Nek, Ditonellapiaga e Annalisa. A Fanpage.it la stylist svela in anteprima i dettagli dei look scelti per il palco dell'Ariston, parla del suo amore per Anna Oxa e anticipa quale sarà lo stile di Michelle Hunziker nella nuova edizione di "Michelle Impossible", in onda dopo Sanremo su Canale 5.

Mahmood in Ann Demeulemeester a Sanremo 2022

Mahmood tornerà a Sanremo 2023 insieme a Blanco. Che stile vedremo sul palco?

L'aspettativa su Alessandro è sempre molto alta, perché ha un linguaggio moda che è un po l'estensione della sua musica e la sua musica è sempre in evoluzione, quindi anche dal punto di vista visivo dobbiamo sempre essere updated. Mahmood non è "conservativo", si muove molto, anche a livello internazionale.

Mahmood in Burberry nella finale di Sanremo 2022

Ci sarà un dialogo con il look di Blanco sul palco dell'Ariston?

Mahmood è super ospite non concorre in gara. In questo caso la performance è differente rispetto allo scorso anno, dove i due artisti si dovevano parlare anche per quanto riguarda i look. Nel 2021 con Silvia Ortombina (stylist di Blanco n.d.r) e Blanco io e Alessandro abbiamo fatto un lavoro di concerto. Tutto doveva essere equilibrato, si trattava di una performance all'interno di una gara. Lei andava in una direzione che doveva parlarsi con la mia e viceversa. Quindi in quel caso è stato fatto uno studio a quattro mani. Quest'anno Mahmood è ospite, non sta duettando in gara, quindi lui avrà la sua personalità e Blanco avrà la sua. Ormai sono artisti che stanno seguendo percorsi diversi, non sono una band, non devono essere coordinati.

Blanco in Valentino e Mahmood in Prada a Sanremo 2022

Tra le tue collaborazioni storiche c'è quella con Elisa, che a Sanremo 2023 duetterà con Giorgia. Cosa hai scelto per lei?

Con Elisa abbiamo sviluppato un lavoro costum con Stella McCartney. Siamo molto legate a Stella perché Elisa porta avanti con grande coerenza il discorso della sostenibilità. Con Elisa lavoriamo creando look solo sostenibili e anche i gioielli che utilizzerà a Sanremo sono vintage.

Elisa in Valentino a Sanremo 2022

Ditonellapiaga salirà sul palco dell'Ariston per affiancare i Colla Zio nella serata dei duetti? Che marchio hai scelto per lei?

Per Ditonellapiaga abbiamo scelto Philosophy di Lorenzo Serafini. Lo sorso anno ha vestito look del marchio e anche quest'anno abbiamo deciso di fare un uscita con Philosophy, secondo me molto bella. Vi piacerà!

Ditonellapiaga in Philosophy di Lorenzo Serafini a Sanremo 2022

Nek a Sanremo 2023 si esibirà sul maxi palco in piazza Colombo e tu seguirai lo styling.

Conosco Filippo da tanti anni è un mio amico, tengo tanto a lui, è una persona stupenda. Nek a Sanremo 2023 indosserà un look di Giorgio Armani. Con lui siamo partiti dalla new wave anni '80 e abbiamo ricreato l'immagine delle band di quegli anni. Quindi look con cravattino sottile e fit molto stretti. Ci siamo ispirati al film "Quadrophenia", un film generazionale con Sting sui Mods, una corrente musicale e visiva molto importante. "My Generation" dei The Who è un brano della colonna sonora di quel film. Filippo è un grandissimo musicista e aldilà della sua produzione musicale l'immaginario di quel film e di quella generazione è molto vicino a lui. Quindi abbiamo fatto un tipo di operazione di stile con Giorgio Armani ispirata al film e a quegli anni. Seppur ispirato al passato lo styling non sarà nostalgico, sarà moderno.

Nek a Sanremo 2019

Recentemente hai iniziato a seguire lo stile di Annalisa e anche lei sarà a Sanremo sul palco di piazza Colombo.

E' un progetto nuovo che ho intrapreso quest'anno. Ho iniziato a lavorare con lei a Capodanno, occasione in cui ha indossato un abito di Francesco Murano. A Sanremo 2023 porterà una performance molto particolare, ma non posso anticiparvi nulla.

Annalisa Scarrone e il look per Capodanno

Per creare un look sanremese da cosa parti e da cosa prendi ispirazione?

Io parto sempre dagli input musicali. Nella musica ci sono degli immaginari molto forti che bisogna avere la capacità di reinterpretare esattamente come fa la moda. Spesso mi rifaccio a delle atmosfere musicali per aprire degli immaginari visivi che poi riporto nel presente, modernizzandoli e rintracciandoli nelle collezioni. E' bello inserire in quello che facciamo come stylist riferimenti culturali di oggi o del passato.

Anna Oxa con l’ombelico in mostra a Sanremo 1986

Ad esempio quando hai citato Anna Oxa con un look di Noemi a Sanremo 2022?

Sono felicissima di quel look. Quell'abito non esisteva, l'ho fatto fare appositamente per l'occasione da Alberta Ferretti. Era una citazione, un omaggio ad Anna Oxa. Lei è una mia icona assoluta, l'avrei voluta vestire io quest'anno a Sanremo. E' un'artista così complessa e così interessante, a me piace molto sia musicalmente che visivamente. Quindi l'anno scorso nelle performance di Noemi una serata era dedicata proprio ad Anna Oxa.

Noemi in Alberta Ferreti con l’abito che cita il look di Anna Oxa

Ormai sei una veterana a Sanremo, c'è ancora emozione?

Certo, assolutamente. Anche se quest'anno seguo cantanti che non sono in gara, io la stessa adrenalina la provo sempre. Per me Sanremo è un appuntamento importante è il nostro Met Gala. Per me è sempre un esercizio.

A breve su Canale 5 partirà la nuova edizione di "Michelle Impossibile", cosa indosserà Michelle Hunziker per l'occasione?

Per "Michelle impossibile" stiamo facendo un lavoro di styling bellissimo con Armani Privé. La linea Privè di Armani ha degli abiti stupendi. I suoi look li creiamo anche con il supporto di Marvi De Angelis, che è un'amica di Michelle da tanti anni. Il nostro è un lavoro di team. Io comunque seguirà lo styling del programma, curerò anche i look di Aurora Ramazzotti e Katia Follesa, aiuto anche un po' sulle coreografie dei balletti. Insomma, non ci facciamo mancare niente!