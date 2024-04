video suggerito

Annalisa festeggia il triplo disco di platino col mini abito tempestato di cristalli Con un look glamour da diva, Annalisa festeggia un nuovo traguardo della sua carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa sta raccogliendo i frutti del suo instancabile lavoro, condotto sempre con umiltà e caparbietà. Gli ultimi anni hanno visto concretizzarsi in grande stile la carriera cominciata nel 2011, con la partecipazione alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La cantante non ha sbagliato un colpo di recente, imponendosi definitivamente come una delle artiste più talentuose e apprezzate del nostro panorama musicale. Record, hit di grande successo, copertine (come dimenticare quella per Vanity Fair elegantemente vestita di rosso fuoco), premi, riconoscimenti, concerti sold out: a coronare tutto questo è arrivato anche il tour nei Palasport, che la sta portando a esibirsi in tutto il Paese. Mentre è alle prese con questi show è arrivata anche un'altra bella notizia: Sinceramente è stato certificato triplo Disco di platino.

Annalisa sempre più glamour

Negli anni, Annalisa ha trovato la sua dimensione, come donna e come artista. Crescendo, è cambiata non solo la sua musica, ma anche il suo stile. Ultimamente, aiutata dalla stylist Susanna Ausoni che cura la sua immagine, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione. La trasformazione è evidente: i suoi look si sono fatti decisamente più grintosi, non ha paura di mostrarsi anche in una chiave più sexy. Oggi è considerata un'icona trendy e i suoi look fanno sempre tendenza. Quando è sul palco dà il meglio di sé. A Sanremo 2024 si è imposta con una serie di outfit che avevano un legame con la canzone: il nero ha fatto da filo conduttore e ha sempre puntato su dettagli accattivanti come gli stivali-autoreggenti o i guanti.

Annalisa festeggia come una diva

Dolce&Gabbana è il brand che ha accompagnato Annalisa nell'avventura sanremese e che ha firmato anche gli outfit per il tour nei Palasport. Per festeggiare il triplo disco di platino di Sinceramente ha puntato sull'intramontabile black&white, con un look da vera diva. Nello scatto che celebra questo nuovo successo, sfoggia un mini dress tempestato di cristalli, con scollo all'americana, abbinato a body con maniche lunghe trasparenti, che avvolgono le mani come fossero guanti. L'abito lascia in vista i tatuaggi sulle spalle (due dei tanti che possiede sul corpo): sono due lettere in corsivo, precisamente la E a la M, entrambi dedicati ai suoi genitori Elvio e Maura.