Il sold out di Verona conferma il momento d'oro di Annalisa: nuova data per la cantante di Sinceramente Sold out e seconda data per Annalisa all'Arena di Verona a conferma del momento d'oro per la cantante che con Sinceramente è arrivata terza al Festival di Sanremo.

Annalisa

Annalisa ha annunciato il sold out del concerto all'Arena di Verona, raddoppiando con una seconda data pochi giorni dopo. Questa mattina, ospite di Viva Rai2 e di Fiorello, la cantante ha dato la notizia, confermando che il secondo appuntamento è per il 20 maggio. Annalisa è stata una delle protagoniste assolute del festival di Sanremo dove si è classificata al terzo posto con "Sinceramente", brano che sta ottenendo ottimi risconti anche nelle settimane successive alla fine della kermesse, con oltre 25 milioni di stream su Spotify e l'ingresso, tra le altre cose, nelle prime cento posizioni della Billboard 200 e il ritorno dell'album "E poi siamo finiti nel vortice" sul podio di quelli più venduti.

I biglietti per il nuovo concerto di Annalisa a Verona

Se i biglietti per la data all'Arena di Verona del 14 maggio 2024, la prima per la cantante di Bellissima e Mon amour, sono tutti esauriti, i fan potranno comunque tentare di acquistare quelli per la seconda data annunciata poche ore fa e la vedranno protagonista su uno dei palchi simbolo della musica mondiale il prossimo 20 maggio: le prevendite, infatti, sono disponibili dalle ore 12 di oggi, lunedì 26 febbraio. Dallo staff della cantante fanno anche sapere che sono oltre 100 mila i biglietti venduti per il tour che partirà con quello nei palazzetti il prossimo 6 aprile, quando salirà sul palco del Nelson Mandela Forum di Firenze, forte di ottimi risultati ottenuti nei giorni scorsi.

I numeri di Annalisa

Il terzo posto – alle spalle della vincitrice Angelina Mango e di Geolier – è stato solo l'ennesima spinta della cantante verso le posizioni alte delle classifiche, rafforzando anche il suo status di popstar italiana, forte degli ottimi dati dello scorso anno, dell'essere la donna più ascoltata in Italia su Spotify, del terzo posto nella classifica FIMI dei singoli più ascoltati della settimana e con l'album che è risalito in seconda posizione, dove staziona da due settimane e della certificazione oro alla prima settimana utile. La cantante, poi, è stata la prima artista italiana a entrare in top 100 della classifica americana dei singoli, spinta, ovviamente, dai tantissimi ascolti dei fan italiani.

Le date dei concerti nei Palazzetti

Queste sono le prossime date del tour, in attesa di quelle che ci saranno la prossima estate.

6 aprile 2024 @FIRENZE – Nelson Mandela Forum

8 aprile 2024 @TORINO – Inalpi Arena

10 aprile 2024 @MILANO – Forum (Assago) SOLD OUT

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

17 aprile 2024 @BOLOGNA – Unipol Arena

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT

24 aprile 2024 @PADOVA – Kione Arena SOLD OUT

29 aprile 2024 @MILANO – Forum (Assago)