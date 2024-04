Il generale Roberto Vannacci si candiderà alle Europee con la Lega: c’è la conferma definitiva

video suggerito

A cura di Redazione

Il generale Roberto Vannacci

La telenovela sulla candidatura alle Elezioni Europee del generale Roberto Vannacci è finita: il ministro Matteo Salvini ha ufficializzato che il tanto discusso generale sarà inserito nelle liste della Lega per la consultazione dell’8 e 9 giugno. Non solo, perché Vannacci sarà candidato in tutte le circoscrizioni, come ha spiegato il leader leghista a Milano, nel corso della presentazione del suo ultimo libro: “Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà assieme alla Lega”. La scelta di Salvini apre di fatto la campagna elettorale della Lega e appare come un tentativo di invertire il trend negativo degli ultimi sondaggi, che vedono il Carroccio tallonato da Forza Italia.

Anche il diretto interessato ha confermato la notizia, specificando di voler comunque rimanere “un candidato indipendente, per poter mantenere la mia identità, pur condividendo molti principi con la Lega”. Nei prossimi giorni, in ogni caso, il generale rilascerà un comunicato ufficiale per specificare meglio i motivi che lo hanno portato ad accettare l’offerta della Lega e quale sarà l’impostazione della sua campagna elettorale.

L’annuncio di oggi spazza via i pochi dubbi rimasti sull’impegno diretto in politica dell’autore de “Il mondo al contrario”, libro che era diventato un caso politico e letterario (mentre meno fortunata è stata l'autobiografia "Il Coraggio Vince"). Nel corso di questi mesi, diverse forze politiche avevano offerto un posto in lista al generale, che aveva sempre preso tempo, non nascondendo però la sua considerazione per Matteo Salvini. Da tempo, del resto, era evidente la convergenza ideologica e programmatica tra Vannacci e Salvini, che ora si concretizza con la candidatura alle Europee.