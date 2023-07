Annalisa diva in rosso e oro: “Truccata mi sento bella, la mattina mi faccio schifo” Annalisa è la protagonista della copertina di Vanity Fair di questa settimana, dove posa con un abito rosso fuoco con maxi scollatura impreziosito d’oro.

A cura di Giusy Dente

Annalisa in Schiaparelli, Ph. Nima Benati

È la prima donna dopo tre anni a raggiungere la vetta della classifica italiana ed è anche la protagonista assoluta dell'estate 2023, con all'attivo due tormentoni uno più cantato e ballato dell'altro. Le colonne sonore che stanno accompagnando gli italiani in vacanza sono di Annalisa: Mon Amour e Disco Paradise (realizzata in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31). Per la cantante è un momento d'oro: ne ha parlato (di questo e molto altro) a Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina.

Annalisa, vita privata e lavoro a gonfie vele

La carriera di Annalisa, cominciata ad Amici, è esplosa e l'ha portata a essere una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Anche lei, come molti altri artisti, deve il suo successo alla brillante intuizione di Maria De Filippi, con cui a distanza di 10 anni dalla partecipazione al programma è infatti rimasta in ottimi rapporti. La conduttrice era anche presente al matrimonio della cantante, convolata a nozze pochi giorni fa. Ha sposato il compagno Francesco Muglia: dunque la vita privata va a gonfie vele.

Lo stesso vale per il lavoro. Per la 37enne è un momento particolarmente felice, segnato da record e successi. Attualmente le sue hit sono le più ballate dell'estate e le sta portando sui palchi dei grandi eventi della stagione. Si è esibita a Batitti Live, è salita sul palco del Tim Summer Hits e sicuramente ha in programma tante altre esibizioni nelle prossime settimane. Il tutto culminerà col tour del 2024, il primo nei palasport d'Italia: 12 date ad aprile prossimo. Non c'è dubbio: Annalisa è la star del momento. Vanity Fair l'ha incontrata per un'intervista esclusiva e le ha dedicato la copertina del nuovo numero.

Annalisa come una diva

A Vanity Fair, Annalisa si è detta soddisfatta della propria vita: "Oggi sono dove voglio essere" ha ammesso orgogliosa. La cantante ha parlato dell'amore della sua vita, della sua evoluzione come donna e come artista, dei due tormentoni dell'estate che stanno spopolando. Ha anche spiegato il significato di Mon Amour, diventata virale anche sui social: "Il messaggio è un concetto semplicissimo: la libertà. Se c’è una cosa che deve essere vissuta liberamente è proprio la sfera delle relazioni, dell’amore e della sessualità. Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale" ha detto.

Sulla copertina di Vanity Fair, Annalisa posa come una diva. Lo styling è di Susanna Ausoni (che cura da tempo i suoi look) e Pablo Patanè. Indossa un'elegantissima creazione firmata Schiaparelli: il maxi abito di seta ha un'ampia scollatura a V che rivela il tatuaggio sul décolleté. È impreziosito da spalline gioiello d'oro. Maxi bracciale e orecchini pendenti per la cantante, anche questi d'oro, per rendere il tutto ancora più luminoso. Il parrucchiere Andrea Pirani ha realizzato per l'artista una chioma voluminosa, con semi raccolto altissimo, lasciando intatto il rosso dei capelli. Make-up di Greta Agazzi, con labbra rosso fuoco coordinate all'outfit.

A proposito di outfit, la cantante si è soffermata anche sull'evoluzione del suo stile, andata di pari passo all'evoluzione musicale, una trasformazione in direzione più sexy: "A un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho cercato di capire i miei punti di forza. Ho lavorato su quelli con tenacia, mi sono anche messa a dieta. Non è facile perché sono molto pigra e non faccio attività fisica. Sto attenta a quello che mangio, però devo anche essere felice, quindi ho dei momenti in cui sto a stecchetto e altri in cui mi lascio andare". Come tutti fa del suo meglio insomma e vive momenti no. Guardandosi allo specchio non sempre di sente sicura di sé e bella: "A volte sì, quando mi truccano e mi vestono bene. Ma la mattina mi faccio schifo".