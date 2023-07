Annalisa in total black: jumpsuit con bralette in vista per il gran finale di Battiti Live Annalisa si è esibita durante l’ultimo appuntamento di Battiti Live a Gallipoli. Look total black per la cantante.

A cura di Giusy Dente

Gallipoli ha ospitato gli ultimi due appuntamenti di Battiti Live, l'evento musicale dell'estate che anche quest'anno ha visto al timone Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Sul palco si sono alternati con le loro esibizioni tutti gli artisti del momento. Per il gran finale del 9 luglio, è tornata a cantare anche Annalisa. La cantante era stata già ospite il 7 luglio: per l'occasione aveva puntato su un look dark e deciso. E ha confermato la predilezione per questo stile anche due giorni dopo.

Annalisa protagonista dell'estate musicale

Annalisa sta vivendo un'estate magica, destinata a essere ricordata. La cantante, infatti, è una delle grandi protagoniste della scena musicale del momento, con un singolo e una collaborazione. Assieme a Fedez ha firmato uno dei tormentoni del momento, un brano gettonatissimo dal titolo Disco Paradise. Ed è diventato in breve virale (anche sui social) il suo singolo Mon Amour, altro grande successo. Le cose procedono a gonfie vele anche sul piano personale.

La 37enne è con volata a nozze il 29 giugno scorso: ha sposato il fidanzato Francesco Muglia, con cui sta insieme dal 2016. La prima apparizione televisiva dopo il matrimonio è stata al Tim Summer Hits, benché si trattasse di un evento registrato giorni prima. Il vero ritorno sul palco da "moglie" lo ha segnato Battiti Live, col doppio appuntamento del 7 e 9 luglio a Gallipoli.

Il look di Annalisa per l'ultima puntata di Battiti Live

Annalisa ha infiammato il pubblico di Gallipoli esibendosi con Fedez sulle note del loro tormentone. I due assieme a J-Ax hanno firmato il brano Disco Paradise, uno dei più ascoltati e ballati al momento, che certamente accompagnerà gli italiani per tutte le settimane estive. I due, dunque, non potevano mancare a Battiti Live, evento musicale che porta sul palco i grandi artisti del momento, i protagonisti della scena musicale. Presente tra il pubblico anche Chiara Ferragni, sempre in prima fila quando si tratta di supportare il marito. La cantante si è esibita anche da sola, cantando la popolarissima Mon Amour.

Per l'ultima puntata di Battiti Live, Annalisa ha confermato la predilezione per il total black, puntando su una jumpsuit aderentissima effetto Catwoman con reggiseno nude in vista e blazer oversize con cristalli sui rever. Ha abbinato, per completare l'outfit, un paio di sandali con plateau e cinturino sottilissimo alle caviglie. Annalisa è la regina dell'estate musicale e si conferma in ogni occasione anche un'icona fashion.