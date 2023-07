Annalisa sul palco dopo il matrimonio: al Tim Summe Hits è dark con minidress-corsetto e cuissardes Annalisa è stata tra gli ospiti della seconda puntata del Tim Summer Hits. Sebbene il concerto fosse registrato, questa era la prima apparizione in tv della cantante dopo il matrimonio: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa ha conquistato le copertine dei giornali nazionali nell'ultimo weekend, il motivo? Si è sposata in gran segreto con Francesco Muglia, condividendo le foto in abito da sposa sui social solo dopo il fatidico sì. Sebbene ieri fosse ancora impegnata con i festeggiamenti post-matrimonio a Tellaro, in Liguria, l'abbiamo vista su Rai 2 sul palco del Tim Summer Hits. La seconda puntata del festival, di cui la cantante è stata protagonista insieme a Fedez e agli Articolo 31, è stata infatti registrata qualche settimana fa a Piazza del Popolo a Roma ma è stata trasmessa in tv solo ieri: ecco cosa ha indossato per la prima apparizione pubblica post-nozze.

Annalisa in versione dark lady

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits e, al di là di Elodie col suo look "riciclato", tra le protagoniste più attese non poteva che esserci Annalisa. Sebbene il concerto fosse stato registrato nelle scorse settimane, questa era la prima apparizione in tv della cantante dopo il matrimonio. Che fosse o meno a conoscenza di questo dettaglio anche quando si era esibita, non importa, la cosa certa è che ha lasciato ancora una volta trionfare il glamour e la sensualità. Si è rivolta a Dolce&Gabbana, Maison che sta firmando i suoi look in tutti i live, e ha sfoggiato un outfit in pieno stile dark lady in total contrasto con l'abito da sposa total white.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Il look di Annalisa al Tim Summer Hits

Per la seconda puntata del Tim Summer Hits Annalisa ha indossato un minidress total black, un modello con dei dettagli di pizzo sul davanti di Dolce&Gabbana: ha la gonna cortissima, le maniche lunghe a effetto blazer e la chiusura a corsetto, ovvero con i gancetti metallici che si incrociano. A completare il tutto non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di cuissardes fascianti in raso nero alti fin sopra alla coscia. Capelli sciolti e lisci, trucco marcato sugli occhi e manicure bordeaux: Annalisa è regina di eleganza anche quando osa con la sua innata sensualità.