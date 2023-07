Arisa brilla sul palco del Tim Summer Hits con l’abito tempestato di paillettes Arisa si è esibita al Tim Summer Hits con un look scintillante.

A cura di Giusy Dente

Arisa in Saint Laurent

Anche quest'anno Rai 2 porta in prima serata la grande musica del momento, grazie a Tim Summer Hits, il festival che consente di ammirare le esibizioni dei grandi protagonisti della scena musicale estiva. L'appuntamento andato in onda domenica 9 luglio ha visto alternarsi sul palco Ana Mena, Arisa, Carl Brave, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Rosa Chemical, Tananai. Presente anche Arisa.

Arisa canta al Tim Summer Hits

Arisa torna alla musica al Tim Summer Hits

Archiviate le polemiche dei giorni scorsi, Arisa è tornata nel suo mondo: la musica. La cantante è stata molto criticata a causa di alcune dichiarazioni rilasciate a proposito del governo Meloni, durante un'intervista con Peter Gomez. La comunità LGBTQIA+ ha reagito molto male, soprattutto perché l'artista era stata eletta a madrina del Pride di Milano e Roma. Avrebbe dovuto aprire lei le due grandi feste arcobaleno, cosa che non è poi accaduta. Arisa, infatti, ha fatto un passo indietro e ha preferito partecipare in forma privata.

in foto: abito Saint Laurent

Arisa canta al Tim Summer Hits

Quello di Arisa, è uno dei nomi più apprezzati del panorama musicale italiano. Non poteva mancare al Tim Summer Hits, grande festa che celebra proprio gli artisti del momento e la buona musica. L'artista si è esibita incantando il pubblico con la sua voce. Per l'occasione ha scelto un look scintillante. Ha puntato su un abito corto firmato Saint Laurent, con molla in vita e maniche lunghe con drappeggio, interamente tempestato di paillettes color argento. Costa 1490 euro e lo ha abbinato a un paio di sandali col tacco alto, aggiungendo un tocco in più con una cintura sottile in vita.