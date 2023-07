Annalisa al Tim Summer Hits: minigonna, cravatta nera e guanti lunghi sul palco Annalisa è la regina dell’estate 2023: con un look bianco e nero, ha portato la sua musica nella quinta tappa del Tim Summer Hits.

A cura di Giusy Dente

Annalisa in Dolce&Gabbana

La regina dell'estate 2023 è Annalisa. La cantante sta accompagnando le vacanze degli italiani con due hit di successo, che si sono immediatamente imposte come tormentoni. Da un lato c'è il brano realizzato in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31: Disco Paradise. Dall'altro c'è la canzone diventata virale su TikTok: Mon Amour. L'ha regalata anche al pubblico del Tim Summer Hits. Annalisa è salita sul palco durante la quinta tappa del tour, registrata il 7 luglio scorso in piazza Fellini (Rimini) e andata in onda su Rai 2 domenica 23 luglio. Look black and white, per la cantante.

Annalisa al Tim Summer Hits

Andrea Delogu e Nek sono al timone della nuova edizione del Tim Summer Hits. Annalisa è ospite fissa dello show musicale, visto che le sue canzoni sono le più ballate e cantate, al momento. Per lei è un periodo d'oro, dal punto di vista professionale e privato. È convolata a nozze col fidanzato e si è imposta come regina dell'estate 2023. Ne ha parlato anche a Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina. Dopo l'esibizione in minidress-corsetto e cuissard e quella in total red (un omaggio a Raffaella Carrà), ha scelto il più intramontabile degli abbinamenti: bianco e nero.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Il nuovo look di Annalisa

Look da bossy girl per Annalisa, sul palco del Tim Summer Hits. La cantante ha puntato sul black&white, un look rock e di tendenza firmato Dolce&Gabbana. Ha indossato una blusa bianca senza maniche con minigonna nera, completando l'outfit con cravatta, guanti semi trasparenti e stivaletti. La svolta di stile dell'artista ormai è sotto gli occhi di tutti e ne ha parlato proprio in una recente intervista, in cui ha spiegato che è un'evoluzione andata di pari passo con la trasformazione della sua musica. Ha scelto uno stile più sexy in cui mettere in risalto i suoi punti di forza, che ai fan piace molto. Ma lei ha ammesso di non piacersi sempre, guardandosi allo specchio: "A volte sì, quando mi truccano e mi vestono bene. Ma la mattina mi faccio schifo".