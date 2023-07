Dove ha festeggiato il matrimonio Annalisa: beach party vista mare in un’atmosfera suggestiva Annalisa Scarrone e Francesco Muglia si sono sposati. Dopo il rito religioso e quello civile hanno festeggiato in una location da sogno, un paradiso naturale.

A cura di Giusy Dente

I fan di Annalisa non vedono l'ora di ammirare le foto della loro beniamina del grande giorno del fatidico sì, eppure l'impresa a distanza di quasi una settimana è ancora ardua! La cantante il 29 giugno ha sposato Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere con cui è fidanzata dal 2016. La coppia ha scelto un matrimonio blindatissimo, di cui sono state diffuse pochissime foto, nel massimo della privacy. Eppure cominciano a esserci i primi dettagli in merito agli ospiti e alle location dell'evento: la festa si è svolta in una location da sogno, un paradiso naturale ligure.

Annalisa ha detto sì

Annalisa aveva annunciato che si sarebbe sposata il primo luglio a Tellaro, frazione di Lerici in Liguria. La notizia aveva colto tutti di sorpresa, ma col senno di poi lo si può considerare un depistaggio! Infatti la 37enne ha pronunciato il fatidico sì qualche giorno prima. Il matrimonio si è svolto il 29 giugno, con un rito religioso celebrato presso la basilica di Assisi in presenza di un numero ristretto di invitati. Poi c'è stato il rito civile, sabato 1 luglio. Infine, è stata la volta della festa, che ha accolto un numero maggiore di ospiti, tra cui diversi volti noti del mondo della tv e dello spettacolo. C'erano Rudy Zerby e anche Maria De Filippi (in tailleur giallo). Alla conduttrice, la sposa è legata da anni da un rapporto di affetto e stima: è stata lei a lanciarla nel mondo della musica. Correva l'anno 2010, quando entrò a far parte del cast di Amici. La coppia per festeggiare con le persone care ha scelto la Liguria (lei è di Savona, dove erano state esposte le pubblicazioni).

Annalisa in Dolce&Gabbana

La festa di Annalisa e Francesco Muglia al mare

Per la festa con gli amici, gli sposi hanno scelto un a location da sogno in Liguria. L'Eco del Mare è un vero e proprio paradiso, perfetto per occasioni in cui si è alla ricerca di un posto spettacolare alla vista. Difatti lo stabilimento balneare con rifugio e ristorante si trova tra Fiascherino e Lerici, in un angolo suggestivo: nel Golfo dei Poeti, uno dei più belli d'Italia. La struttura è nata negli anni Cinquanta su idea di François e Nicoletta Mozer (la compagna di Zucchero): dove prima c'era solo un dirupo scosceso e inaccessibile, oggi grazie a loro c'è un resort di lusso dove rilassarsi e divertirsi circondati da un panorama mozzafiato. L'azzurro delle acque cristalline si combina al verde della rigogliosa vegetazione circostante.

Instagram @ecodelmarelerici

Sul sito ufficiale sono disponibili i costi dello stabilimento balneare. Accedere alla spiaggia costa 166 euro (con ombrellone e due lettini). Il prezzo sale a 352 euro (se si aggiunge la cabina). Per quanto riguarda camere e suite: una notte con colazione inclusa nella Junior Suite costa, in questo periodo, 790 euro con colazione inclusa. "Un posto da sogno, quelli che dici: almeno una volta ci devo andare. Quelle cose un po' mistico-celtiche. Quella Liguria ancora wild": così ha definito l'Eco del mare uno degli invitati, Rudi Zerbi, che ospite di Deejay Chiama Italia ha raccontato a Linus della festa da sogno organizzata dagli sposi.