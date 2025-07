I 18 anni di Daniele Doria: il vincitore di Amici festeggia in corsetto e pantaloni a vita bassa

Daniele Doria pochi mesi fa ha coronato il sogno di vincere Amici: il ballerino originario di Aversa (Caserta) si è fatto immediatamente notare nella scuola per umiltà, talento e dedizione. Si è impegnato giorno dopo giorno, conquistando i docenti, i compagni di classe e il pubblico, arrivando meritatamente alla vittoria. E non solo: si è aggiudicato anche unaborsa di studio per la Ailey School. Quando ha stretto tra le mani la fatidica coppa non aveva neppure ancora compiuto 18 anni! La maggiore età è arrivata giusto ieri e ha festeggiato in grande stile con gli amici. Alla festa era presente anche Alessio Di Ponzio, ballerino conosciuto proprio proprio ad Amici 24.

Il look di Daniele Doria alla festa per i 18 anni

Anche se nella scuola di Amici abbiamo sempre visto Daniele Doria in tenuta sportiva, in realtà il ballerino ha una grande passione per la moda e le griffe. Ha uno stile trendy e genderless: ama i capi in pelle, le camicette crop, le canotte, i pantaloni a vita bassa. Per il party organizzato in onore dei suoi 18 anni ha dato il meglio di sé e ha voluto essere al centro dell'attenzione come divo assoluto della serata a lui dedicata!

Al party esclusivo, il caschetto è rimasto quello di sempre: un'acconciatura diventata il suo tratto distintivo anche all'interno del programma! Ha indossato un total look custom firmato Farmhaus, un brand napoletano. Il neo 18enne ha fatto il suo ingresso in sala su un tappeto, ovviamente rosso, indossando un corpetto con dettagli scintillanti, una giacca crop con "mantello" posteriore, dei pantaloni a vita bassa.

Immancabili gli accessori, gli anelli e gli orecchini da cui non si separa mai. L'outfit era perfettamente abbinato all'allestimento tutto all'insegna del rosso e del nero, con tanto di finta scacchiera sul pavimento e lampadari elegantissimi con luci dorate. A tema anche la torta, negli stessi colori e con le iniziali del festeggiato, il numero 18 e la scritta "Double Doria". Memorabile proprio il momento del taglio della torta, con un'enorme girandola di fuochi d'artificio alle sue spalle.