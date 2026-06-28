Ludovica Pagani ed El Shaarawy si sono sposati: tre abiti da sposa couture indossati per il sì a Villa Aldobrandini

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sono sposati ieri pomeriggio a Villa Aldobrandini, a Frascati, circondati da amici e famigliari. Per il grande giorno la sposa ha indossato tre abiti couture creati dalla designer Francesca Piccini, mentre il calciatore ha scelto tre smoking Corneliani.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy durante il loro matrimonio.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy sono diventati marito e moglie. Dopo il rito civile celebrato lo scorso 27 maggio, ieri pomeriggio alle 18 la coppia ha pronunciato il fatidico sì nella suggestiva Villa Aldobrandini, a Frascati, circondata da amici e familiari. Qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Pagani aveva raccontato alcuni dettagli dell’organizzazione delle nozze, anticipando di essersi affidata alla wedding planner Eva Presutti e allo stylist Carlo Valerio. Per la cerimonia ha scelto poi tre abiti couture realizzati su misura dalla designer Francesca Piccini, mentre lo sposo ha sfoggiato tre smoking firmati Corneliani. In un'altra intervista a Fanpage.it, Pagani aveva invece raccontato com'è sbocciato l'amore tra i due, i suoi progetti personali e qualche anticipazione sul grande giorno.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy

I tre abiti couture di Ludovica Pagani

Per il giorno del matrimonio Ludovica Pagani ha costruito un vero e proprio racconto di stile attraverso tre cambi d’abito, tutti firmati Francesca Piccini. Le calzature sono di Ninalilou, mentre i gioielli portano la firma di Maison Antoine. Il primo look, indossato durante la cerimonia, è realizzato in prezioso cadì di seta e abbina un corsetto strutturato a una gonna morbida e drappeggiata, completata da un velo mantilla in pizzo francese ricamato a mano con una dedica personale della coppia. Per il ricevimento la sposa ha scelto un secondo abito con scollo all’americana e silhouette a sirena, caratterizzato da un tessuto dalla finitura luminosa e da un drappeggio più morbido e dinamico. Il terzo cambio è invece un omaggio all’alta sartoria: un abito midì dalla linea ad ovetto, interamente rivestito di pizzo francese originale e impreziosito da cristalli, vetri e perle applicati a mano. Francesca Piccini ha inoltre firmato anche gli abiti delle damigelle, creando un filo conduttore estetico per tutta la celebrazione.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy al matrimonio

I tre look per Stephan El Shaarawy

Per il matrimonio Stephan El Shaarawy ha scelto tre look firmati Corneliani, tutti curati dallo stylist Carlo Valerio. Per la cerimonia ha indossato un elegante smoking blu, caratterizzato da rever a lancia rifinito in raso tono su tono, giacca con bottone dalla costruzione sartoriale e pantaloni coordinati. Per il secondo cambio ha optato invece per uno smoking doppiopetto nero con sei bottoni e collo a scialle in raso, un modello dalla vestibilità slim che reinterpreta in chiave contemporanea l’eleganza classica del guardaroba da cerimonia. L’ultimo look è stato infine uno smoking nero, sempre dalla linea slim ma con costruzione destrutturata e senza spalline, impreziosito da rever a punta tronca rifiniti in raso. A completare tutti gli outfit, scarpe Christian Louboutin e gioielli Aroval.

La cerimonia a Villa Aldobrandini e i dettagli delle nozze

La cerimonia è iniziata alle 18 a Villa Aldobrandini, a Frascati, con l’organizzazione curata dalla wedding planner e designer Eva Presutti. Gli scatti ufficiali del matrimonio sono stati invece affidati ai fotografi Daniele & Marilia. Tra i dettagli che hanno attirato maggiormente l’attenzione ci sono state le bomboniere: gli invitati hanno ricevuto dei bracciali come ricordo della giornata, una scelta originale che ha sostituito il tradizionale cadeau di nozze.