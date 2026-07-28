Le bomboniere di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante: dal vassoio di design ai gadget personalizzati

Quali bomboniere hanno scelto Gigio Donnarumma e Alessia Elefante per il loro matrimonio? Un vassoio di design e una serie di gadget personalizzati: ecco tutti i regali ricevuti dagli ospiti.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono stati i grandi protagonisti del weekend che si è appena concluso: dopo oltre 10 anni insieme hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. Si sono sposati in Puglia, organizzando aperitivi, cerimonie e party in spiaggia per tre giorni, così da celebrare in gran stile l'amore che li unisce. I festeggiamenti sono partiti con una serata in masseria, poi a 24 ore di distanza si è tenuto il rito religioso seguito da una cena stellata, mentre per concludere i due sposi hanno invitato gli ospiti a un sofisticato beach party. Quali bomboniere hanno scelto i neo-coniugi?

Le bomboniere di design di Donnarumma e Alessia Elfante

Se da un lato Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto no alle classiche buste, preferendo devolvere i loro regali di matrimonio in beneficenza, dall'altro non hanno rinunciato alla tradizione delle bomboniere. A diverse ore dalla fine dei festeggiamenti, gli ospiti hanno fatto un recap del weekend, rivelando anche le sofisticate bomboniere ricevute.

Alcuni dei regali ricevuti dagli ospiti

Niente oggetti d'argento o quadretti a tema amore, ognuno di loro è stato omaggiato con un vassoio firmato Giobagnara, un rinomato brand genovese di articoli per la casa di design. Il modello scelto dagli sposi è rettangolare e total white, personalizzato con le iniziali dei loro nomi in total gold. Solitamente il marchio vende gli accessori di questo tipo a 260-280 al pezzo ma, considerando che è customizzato, probabilmente il valore è leggermente più elevato.

Il vassoio Giobagnara

I regali e i gadget ricevuti dagli invitati

I regali pensati per gli ospiti al matrimonio non sono finiti qui: durante ogni festa Donnarumma e Alessia hanno sparso all'interno delle location dei gadget personalizzati e a tema. Durante il pre-wedding hanno consegnato a ogni invitato un peluche, un fazzoletto ricamato, un ventaglio, un pallone total red e delle Polaroid realizzate sul momento, al ricevimento hanno trionfato gli addobbi floreali e i segnaposto customizzati, mentre al beach party sono stati realizzati dei kit per la cura della pelle con i prodotti della dottoressa Ines Mordente. Insomma, i due sposi hanno pensato davvero a tutto per rendere speciali le loro nozze: in quanti sognano di ricevere così tanti regali durante una cerimonia?