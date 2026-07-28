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Le bomboniere di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante: dal vassoio di design ai gadget personalizzati

Quali bomboniere hanno scelto Gigio Donnarumma e Alessia Elefante per il loro matrimonio? Un vassoio di design e una serie di gadget personalizzati: ecco tutti i regali ricevuti dagli ospiti.
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A cura di Valeria Paglionico
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Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono stati i grandi protagonisti del weekend che si è appena concluso: dopo oltre 10 anni insieme hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. Si sono sposati in Puglia, organizzando aperitivi, cerimonie e party in spiaggia per tre giorni, così da celebrare in gran stile l'amore che li unisce. I festeggiamenti sono partiti con una serata in masseria, poi a 24 ore di distanza si è tenuto il rito religioso seguito da una cena stellata, mentre per concludere i due sposi hanno invitato gli ospiti a un sofisticato beach party. Quali bomboniere hanno scelto i neo-coniugi?

Le bomboniere di design di Donnarumma e Alessia Elfante

Se da un lato Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto no alle classiche buste, preferendo devolvere i loro regali di matrimonio in beneficenza, dall'altro non hanno rinunciato alla tradizione delle bomboniere. A diverse ore dalla fine dei festeggiamenti, gli ospiti hanno fatto un recap del weekend, rivelando anche le sofisticate bomboniere ricevute.

Alcuni dei regali ricevuti dagli ospiti
Alcuni dei regali ricevuti dagli ospiti

Niente oggetti d'argento o quadretti a tema amore, ognuno di loro è stato omaggiato con un vassoio firmato Giobagnara, un rinomato brand genovese di articoli per la casa di design. Il modello scelto dagli sposi è rettangolare e total white, personalizzato con le iniziali dei loro nomi in total gold. Solitamente il marchio vende gli accessori di questo tipo a 260-280 al pezzo ma, considerando che è customizzato, probabilmente il valore è leggermente più elevato.

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Il vassoio Giobagnara
Il vassoio Giobagnara

I regali e i gadget ricevuti dagli invitati

I regali pensati per gli ospiti al matrimonio non sono finiti qui: durante ogni festa Donnarumma e Alessia hanno sparso all'interno delle location dei gadget personalizzati e a tema. Durante il pre-wedding hanno consegnato a ogni invitato un peluche, un fazzoletto ricamato, un ventaglio, un pallone total red e delle Polaroid realizzate sul momento, al ricevimento hanno trionfato gli addobbi floreali e i segnaposto customizzati, mentre al beach party sono stati realizzati dei kit per la cura della pelle con i prodotti della dottoressa Ines Mordente. Insomma, i due sposi hanno pensato davvero a tutto per rendere speciali le loro nozze: in quanti sognano di ricevere così tanti regali durante una cerimonia?

I gadget del matrimonio di Donnarumma e Alessia Elefante
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