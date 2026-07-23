La location del matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante in Puglia: l’evento nel cuore della Valle D’Itri
Il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente: domani, venerdì 24 luglio, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante convoleranno a nozze in Puglia, scegliendo una delle zone più affascinanti della regione per celebrare il loro matrimonio: Locorotondo. La coppia, insieme da circa dieci anni (2016) e con un figlio nato nel 2024, Leo, si è sposata con rito privato lo scorso maggio, ma ha organizzato un'altra giornata per celebrare le nozze che unirà tradizione e lusso. La cerimonia si terrà a Locorotondo nella chiesa madre del paese, mentre il ricevimento nella famosa Residenza Pettolecchia, a Fasano. Tra gli invitati sono attesi anche diversi volti noti del calcio e dello spettacolo, come Haaland, anche se la lista completa degli ospiti resta top secret.
La location del matrimonio è Pettolecchia
Secondo le indiscrezioni di giornali locali, per il ricevimento, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante avrebbero scelto Pettolecchia La Residenza, elegante dimora storica del XIX secolo situata a Fasano, in provincia di Brindisi, mentre per il catering, sempre secondo alcune indiscrezioni, avrebbero optato per il gruppo stellato Da Vittorio. La struttura è immersa nella campagna pugliese tra 8 ettari di uliveti secolari dichiarati Patrimonio Unesco e giardini mediterranei.
Si tratta di una delle location più esclusive e allo stesso intime e accoglienti della Valle d’Itria e in quanto masseria immersa circondata da molto verde dispone di ampi spazi all’aperto, piscine, cortili, suite di lusso e una zona living comune decorata in stile Art Déco, caratteristiche che la rendono una meta molto richiesta per matrimoni ed eventi privati.
La cerimonia nella Chiesa Madre di Locorotondo
La cerimonia religiosa si svolgerà invece nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel centro storico di Locorotondo, uno dei borghi simbolo della Valle d’Itria. La funzione è prevista nel pomeriggio e, proprio per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, il Comune ha predisposto uno speciale piano per l’accesso nelle aree circostanti. Terminata la cerimonia, gli sposi e i loro invitati si trasferiranno a Fasano per l’attesso ricevimento nella residenza Pettolecchia.