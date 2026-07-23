La location del matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante in Puglia: l’evento nel cuore della Valle D’Itri

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante celebrano il loro matrimonio domani, 24 luglio in Puglia. Dopo la cerimonia religiosa a Locorotondo, i festeggiamenti si sposteranno nella Residenza Pettolecchia, esclusiva dimora storica immersa tra gli ulivi di Fasano, dove sono attesi anche numerosi ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo.

Pettolecchia, Fasano

Il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente: domani, venerdì 24 luglio, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante convoleranno a nozze in Puglia, scegliendo una delle zone più affascinanti della regione per celebrare il loro matrimonio: Locorotondo. La coppia, insieme da circa dieci anni (2016) e con un figlio nato nel 2024, Leo, si è sposata con rito privato lo scorso maggio, ma ha organizzato un'altra giornata per celebrare le nozze che unirà tradizione e lusso. La cerimonia si terrà a Locorotondo nella chiesa madre del paese, mentre il ricevimento nella famosa Residenza Pettolecchia, a Fasano. Tra gli invitati sono attesi anche diversi volti noti del calcio e dello spettacolo, come Haaland, anche se la lista completa degli ospiti resta top secret.

Donnarumma e Alessia Elefante al matrimonio di maggio

La location del matrimonio è Pettolecchia

Secondo le indiscrezioni di giornali locali, per il ricevimento, Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante avrebbero scelto Pettolecchia La Residenza, elegante dimora storica del XIX secolo situata a Fasano, in provincia di Brindisi, mentre per il catering, sempre secondo alcune indiscrezioni, avrebbero optato per il gruppo stellato Da Vittorio. La struttura è immersa nella campagna pugliese tra 8 ettari di uliveti secolari dichiarati Patrimonio Unesco e giardini mediterranei.

La piscina di Pettolecchia

Si tratta di una delle location più esclusive e allo stesso intime e accoglienti della Valle d’Itria e in quanto masseria immersa circondata da molto verde dispone di ampi spazi all’aperto, piscine, cortili, suite di lusso e una zona living comune decorata in stile Art Déco, caratteristiche che la rendono una meta molto richiesta per matrimoni ed eventi privati.

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Pettolecchia, Fasano

La cerimonia nella Chiesa Madre di Locorotondo

La cerimonia religiosa si svolgerà invece nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel centro storico di Locorotondo, uno dei borghi simbolo della Valle d’Itria. La funzione è prevista nel pomeriggio e, proprio per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, il Comune ha predisposto uno speciale piano per l’accesso nelle aree circostanti. Terminata la cerimonia, gli sposi e i loro invitati si trasferiranno a Fasano per l’attesso ricevimento nella residenza Pettolecchia.