Valentina Vignali e Fabio Stefanini presto sposi: al party pre matrimonio tutti vestiti di bianco

Valentina Vignali e Fabio Stefanini il 21 giugno pronunceranno il fatidico sì. Prima del matrimonio hanno organizzato un party pre wedding in total white.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini

Il 21 giugno sarà una data che resterà per sempre impressa nei cuori e nei ricordi di Valentina Vignali e Fabio Stefanini. La coppia ha scelto questo giorno per pronunciare il fatidico sì: è la data che li renderà marito e moglie. In vista del matrimonio, i due si sono regalati un beach party assieme agli amici più cari: la festa pre wedding si è svolta in un tripudio di bianco, il colore assoluto protagonista di look e allestimento.

"Ho molte cose da dirti ma lo farò domani guardandoti negli occhi. Il 21 giugno si dice sia il giorno più luminoso dell’anno. Lo penso anche io da quando ci siamo rivisti su quel campetto da basket due anni fa. Ieri sera avevi gli occhi enormi e felici. Sei raro e io sono fortunata.

Ci vediamo domani amore della mia vita" ha scritto la scritto la cestita, condividendo su Instagram con fan e follower alcuni scatti della serata.

Il pre-wedding party (o festa prematrimoniale) sta prendendo sempre più piede: è un'occasione in più per fare festa, per stemperare la tensione che precede le nozze, per trascorrere un momento rilassato e in totale spensieratezza con le persone più vicine, in un clima un po' più informale rispetto a quello del giorno delle nozze. Anche Diletta Leotta e Loris Karius avevano organizzato una festa total white. Cena in terrazza, invece, per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Fedez e Chiara Ferragni avevano optato per una splendida residenza nobiliare di Noto.

La festa del 20 giugno di Valentina Vignali e Fabio Stefanini si è svolta presso il Cumeja Beach Club & Hotel di Baia Domizia. Si è occupato di tutto il Weddin planner Valerio Taglialatela, lo stesso organizzatore di eventi che ha curato anche le nozze di Gessica Notaro e Filippo Bologni. Gli sposi e i loro invitati hanno cenato attorno a un tavolo decorato con fiori freschi bianchi e luci calde: c'è stato tempo per cantare, per mangiare, per ballare, per brindare. Immancabile il momento del taglio della torta, una torta molto simbolica e significativa.

Gli sposi, infatti, hanno scelto qualcosa che li potesse rappresentare nel profondo, che potesse esprimere il loro legame e ciò che li unisce. Hanno quindi fatto realizzare una torta a tre piani decorata con due palloni da basket coi rispettivi nomi. Il basket è la loro passione comune, ciò che li ha fatto incontrare e innamorare. Basti pensare che come inno al loro sport del cuore, si sono sposati con rito civile al Comune in tuta e sneakers!

Al party pre matrimoniale, gli sposi hanno richiesto agli invitati un dress code total white: erano tutti vestiti di bianco. La sposa ha scelto un abito corto composto da corsetto con fiocchetti sulle spalle, maxi scollatura a V, gonna a palloncino effetto nuvola con rouches che ricorda una peonia.

Abito WONÀ Concept

Il vestito fa parte della White Swan Collection della linea White di WONÀ Concept, brand specializzato in abiti da sposa e da cerimonia: è il modello Petite. Ora non resta che aspettare per vederla anche con l'abito da sposa: ha provato diversi modelli in atelier, tutti molto diversi tra loro, ma fino a oggi non ha mai svelato la sua scelta finale, che resta una sorpresa.