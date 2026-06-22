Valentina Vignali ha detto sì in scarpe da ginnastica: i tre abiti da sposa per il matrimonio

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati. La cestista ha fatto tre cambi d’abito, senza rinunciare alle sue amate scarpe da ginnastica, le Jordan.

Il matrimonio di Valentina Vignali e Fabio Stefanini

Valentina Vignali non è certo una sposa come le altre e in questa stagione dei matrimoni, si aggiudica il premio per il look nuziale più originale. La cestista è convolata a nozze con il grande amore della sua vita, il "collega" Fabio Stefanini. Hanno pronunciato il fatidico sì nella splendida cornice del Castello di Bracciano a Roma, a distanza di qualche mese dal rito civile che già li aveva uniti come marito e moglie. Per i due questa seconda celebrazione è un sogno che si realizza, che va a coronare una storia d'amore da favola. Erano stati insieme da ragazzini, tanti anni fa, poi si sono rivisti di recente e non si sono più lasciati.

Nel fatidico giorno, la sposa ha fatto tre cambi d'abito. È una consuetudine ormai consolidata: un modo per scandire diversi momenti della giornata, per esprimere diverse sfaccettature del proprio carattere attraverso i look, da quello più elegante a quello più trendy. Così ha fatto anche Valentina Vignali, che nei mesi precedenti aveva portato con sé fan e follower in atelier, ovviamente senza svelare le sue scelte definitive.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini

Per la prima parte della giornata ha scelto un look nuziale all'insegna della semplicità: abito bianco tradizionale con gonna ampia e scollo a barca che lascia le spalle nude di Maison Signore. A differenza delle scarpe da cerimonia col tacco che scelgono tutte, lei ha optato per qualcosa che potesse rappresentarla maggiormente: e che potesse farla stare comoda!

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Valentina Vignali in Maison Signore

Ha infatti messo ai piedi un paio di Jordna, un paio di scarpe da ginnastica quindi, un modello bianco impreziosito da strass argentati. Ha così replicato quanto fatto a dicembre, quando i due innamorati si erano sposati in Comune in tuta e sneakers! Era il loro omaggio al basket, al mondo sportivo, ciò che li ha fatti conoscere e che costituisce la grande passione e il lavoro di entrambi. Il riferimento, dunque, non poteva mancare anche stavolta.

Il primo look della sposa

Per proseguire la festa, la sposa ha scelto qualcosa di più glamour, per sentirsi una vera diva. Col secondo look ha messo da parte le scarpe da ginnastica, optando per un paio di sandali col tacco basso. Stavolta, ha scelto un abito completamente diverso dal primo, scintillante, tempestato di paillettes. Ha anche cambiato l'acconciatura, puntando su un raffinato raccolto, uno chignon alto.

Il terzo look della sposa

Terzo look decisamente più trendy del precedente, da vera party girl. Qui Valentina Vignali ha stupito con un modello corto, un mini dress strapless coperto di perle, cristalli e frange. Ha completato il look lasciando i capelli sciolti, leggermente a effetto bagnato.