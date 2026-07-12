Eva Herzigova al matrimonio non indossa un abito da sposa: meravigliosa con il vestito hippie e i capelli “spettinati”

Per il matrimonio Eva Herzigova fa una scelta anti convenzionale: non sceglie il solito abito da sposa sontuoso o a sirena, ma un vestito bianco dallo stile hippie chic, semplice ed essenziale. Ecco chi ha firmato il modello e tutti i dettagli del look per le nozze.

Il matrimonio di Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj

Eva Herzigova, meravigliosa nel suo abito da sposa non convenzionale, ha sposato ieri a Torino il compagno Gregorio Marsiaj, a cui è legata da più di 25 anni e con cui ha avuto tre figli. Splendida ed elegante con il look cosi semplice e senza fronzoli, composto con modello in stile boho chic, dalla linea morbida, senza decori, corpetti aderenti e bustier con stecche, ricercato eppure essenziale. Un paio di sandali avorio e un fermaglio floreale tra i capelli per completare l'outfit del matrimonio e ancora un bouquet minimal, con rose bianche e piccoli fiori di bouvardia. La top model dimostra che una sposa non ha bisogno di tulle, vestiti a sirena, cristalli, paillettes e pizzi.

Il matrimonio di Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj

Eva Herzigova per il matrimonio segue dunque il trend dell'abito da sposa non convenzionale: non sceglie un modello sartoriale fatto su misura o vestito ampio e iper strutturato che blocca i movimenti ingessando il corpo. Sempre più spose ultimamente per le nozze desiderano un look comodo, essenziale, che possa essere riutilizzato. Molte non si recano in atelier per selezionare un sontuoso abito (che spesso richiede mesi di lavorazione, centinaia di prove e un prezzo esorbitante), ma puntano su abiti da sera in tessuti bianchi, più facili da portare, più originali rispetto ai soliti abiti da principessa e senza alcun dubbio molto, ma molto, più chic dei vestiti a sirena con corsetti e cristalli.

La sposa con abito bianco Lanvin

Chi ha firmato l'abito da sposa di Eva Herzigova

Herzigova ha indossato un abito da sera in seta bianca di Lanvin con gonna midi asimmetrica, che costa 4240 euro. Il modello dal vago sapore hippie chic ricorda gli chemisier e i longdress anni '70, ha una linea ampia con corpetto morbido dallo scollo a V, arricchito da una mini gorgiera e da un laccetto da legare al collo, e una coulisse a sottolineare il punto vita. La morbidezza è esaltata con un tessuto plissé e con maxi ruche applicate sull'orlo della gonna e sulle maniche, le quali contribuiscono a dare movimento al vestito facendolo assomigliare a una nuvola. Il dettaglio più originale e chic sono le maniche ampie e lunghissime che arrivano a diventare un tutt'uno con la gonna.

Abito Lanvin

Anche nella scelta degli accessori la top model segue un mood semplice: non indossa orecchini, collier e altri gioielli, al dito spunta solo la fede d'oro. Ai piedi un paio di sandali in pelle color ivory, con punta aperta quadrata, cinturino alla caviglia e maxi fiocco, una creazione firmata Valentino Garavani, in vendita a 950 euro.

Sandali Valentino Garavani

Per completare il look la sposa non c'è un lungo velo ma un hairstyle con capelli raccolti e morbidi dall'effetto finto spettinato, tenuti insieme con un particolare fermaglio coperto di fiori bianchi che richiamano quelli del bouquet.

L'hairstyle scelto da Eva Herzigova per il Matrimonio

Gli invitati al matrimonio e il verde acido di Mariacarla Boscono

Tra gli invitati Vip al matrimonio della coppia c'era Mariacarla Boscono, la quale ha puntato sul colore, indossando un mini dress verde acido disegnato da Alessandro Michele per la Maison Valentino. L'abito in seta con pois tono su tono ha una linea ampia, girocollo e maniche a sbuffo con polsini, Boscono lo indossa su collant in pizzo e lo arricchisce con collier di cristalli. Lo styling prevede poi una clutch metallic e un paio di slingback abbinate a contrasto, si tratta di un paio di Rockstud (ancora firmate Valentino) rosa pastello, con punta argentata, borchie silver e kitten heels.