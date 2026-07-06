Giulia Salemi e l’abito dimenticato: cosa avrebbe dovuto indossare al matrimonio di Aurora Ramazzotti

Giulia Salemi avrebbe dovuto indossare un abito color porpora: se solo non lo avesse dimenticato a casa dovendo comprarne un secondo a ridosso delle nozze.

Giulia Salemi

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato una lunga festa durata tre giorni: il rito civile, il party pre wedding, la celebrazione vera e propria assieme a tanti amici e parenti. Tra gli invitati c'erano diversi volti noti: gli sposi hanno voluto accanto le rispettive famiglie e tutte le loro persone del cuore. Tra questi anche Paola di Benedetto (fresca di nozze a sua volta), Serena Autieri, Sara Daniele nel ruolo di officiante, Santo Versace con la moglie Francesca De Stefano, Jonathan Kashanian, Giulia Salemi. Quest'ultima è stata protagonista di un piccolo incidente di percorso!

Il matrimonio si è svolto in Sicilia, dunque lei ha preso un volo con destinazione l'aeroporto di Catania. Solo una volta atterrata, si è resa conto del problema: ha lasciato a casa l'abito per il matrimonio! Assurdo ma vero, lo ha dimenticato, mettendo in valigia solo borsa, scarpe e accessori! È corsa velocemente ai ripari e non ha avuto altra scelta che recarsi in una boutique del posto per acquistare un secondo look!

Giulia Salemi in Max Mara

Ha portato con sé fan e follower nella scelta, perché era indecisa tra quattro modelli, tutti firmati Max Mara: un abito midi color muschio, un abito lungo blu, un monospalla argentato e un completo navy. Alla fine, la scelta è ricaduta su quest'ultimo, un due pezzi da 798 euro composto da bustier e gonna. Solo una volta rientrata a casa, ha mostrato nelle Instagram Story il look originale, quello che aveva previsto davvero per il matrimonio: se solo non lo avesse dimenticato! Fan e follower erano ormai curiosissimi di vederlo.

Giulia Salemi in Maria Lucia Hohan

Il prescelto, quello che avrebbe dunque dovuto indossare, era un abito firmato Maria Lucia Hohan: è il modello Yasmine, un vestito strapless con dettaglio cut out sotto al seno, spacco, drappeggio asimmetrico, corpetto steccato con una sola spallina e schiena scoperta con lacci posteriori. "Controluce non rende" ha specificato l'influencer, chiedendo ironicamente di tralasciare le "condizioni pietose della mia faccia". Il modello sul sito ufficiale costa 2290 euro. In effetti, nelle foto del matrimonio è possibile notare una pochette il cui colore richiama perfettamente quello dell'abito di Maria Lucia Hohan, scelta quindi per coordinare l'accessorio al meglio. Le cose non sono andare come previsto, ma è stato ugualmente un bellissimo weekend di festa, all'insegna dell'amicizia e dell'amore. "È iniziato col dramma abito dimenticato e si è concluso con uno dei Sì più belli ed emozionanti di sempre" ha scritto su Instagram, congratulandosi con i neo sposi.