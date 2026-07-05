Giulia Salemi dimentica l’abito al matrimonio di Aurora Ramazzotti: look dell’ultimo minuto con gioielli da 50mila euro

Giulia Salemi ha dimenticato a casa il vestito per il matrimonio di Aurora Ramazzotti: arrivata in Sicilia, è corsa subito ai ripari acquistando un nuovo look.

Giulia Salemi in Max Mara

Non sempre fila tutto come da programma e lo sa bene Giulia Salemi, invitata al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due si sono sposati in Sicilia e l'influencer ha quindi preso un aereo per Catania, ma nella fretta ha dimenticato a casa l'abito per la cerimonia! Se ne è accorta quando era ormai troppo tardi, quando era già atterrata all'aeroporto e ha condiviso la "disperazione" con fan e follower. "Indovinate chi si è appena accorta di aver lasciato a casa l'appeso con il vestito?" ha scritto sconsolata. E come se non bastasse, poso dopo si è fatto avanti un secondo inconveniente non previsto: "È arrivato a trovarmi il nostro appuntamento mensile".

Ma senza scoraggiarsi né perdersi d'animo, l'influencer è corsa subito ai ripari, per risolvere velocemente la situazione. Si è subito recata in un negozio per acquistare un secondo vestito. Ha provato quattro creazioni da Max Mara: un abito midi color muschio, un abito lungo blu, un monospalla argentato e un due pezzi navy. Alla fine, la scelta è ricaduta su quest'ultima opzione.

Giulia Salemi indossa gioielli Chopard

Il completo è composto da top bustier strapless in taffetà con baschina drappeggiata balloon sul fondo e gonna coordinata in envers satin crêpe lucido leggermente svasata al fondo, con motivo di tagli obliqui strategici, per evidenziare la silhouette. Costano insieme 798 euro.

Look Max Mara

"I gioielli fortunatamente stanno bene anche su questo nuovo look" ha poi aggiunto, mostrando le creazioni Chopard portate con sé per l'evento. Sono la collana e gli orecchini della linea Precious Lace, entrambi in oro rosa e diamanti. La forma è d'ispirazione marina: il "merletto", infatti, ricorda proprio la schiuma che si forma quando le onde si infrangono a riva o contro le rocce.

Collana Chopard

Costano rispettivamente 18.700 e 31.200 euro, per un totale di quasi 50 mila euro. Per essere un outfit organizzato in poco tempo, se l'è cavata egregiamente, anche se resta la curiosità su quale fosse la creazione scelta per l'occasione e dimenticata a casa!