L’abito da sposa di Aurora Ramazzotti, un omaggio ai genitori: si ispira a quello indossato da Michelle Hunziker

Per il matrimonio Aurora Ramazzotti ha scelto una creazione Giorgio Armani Privé, reinterpretazione del look di sua madre nel 1998 quando sposò Eros Ramazzotti.

Daniele & Marilia @danieleandmarilia

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono marito e moglie. La coppia ha festeggiato assieme ad amici e parenti in una cornice speciale, il Castello di Xirumi Serravalle, in Sicilia. Il matrimonio è giunto dopo ben 9 anni insieme: un legame forte e solido, quello della coppia, che tre anni fa ha dato il benvenuto in famiglia al figlio Cesare. La sposa è stata accompagnata all'altare da suo padre, Eros Ramazzotti; emozionatissima mamma Michelle Hunziker. Tra i presenti anche Giulia Salemi, l'amica di sempre Sara Daniele che ha officiato la cerimonia, Serena Autieri, Jonathan Kashanian. Nel fatidico giorno del sì, la sposa ha scelto una creazione firmata Giorgio Armani Privé e come lei anche la famiglia. Look firmati Aerenica, invece, per le damigelle.

Aurora Ramazzotti si è dunque affidata a un brand importante, italiano, un'icona di eccellenza nel mondo. È un brand scelto non a caso, così come non è casuale il modello che ha sfoggiato nel fatidico giorno. Si tratta, infatti, di una reinterpretazione contemporanea dell'abito che aveva indossato Michelle Hunziker per le nozze con Eros Ramazzotti nel 1998. La conduttrice, da quel momento in poi, ha sempre mantenuto un rapporto molto stretto con la Maison, che difatti ha firmato anche diversi suoi importanti look televisivi, da quelli sanremesi a quelli di Michelle Impossible.

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Giorgio Armani Privé ha quindi creato un abito minimal, semplice ed essenziale, dall'eleganza intramontabile, in raso di seta e tulle con spalle nude e spacco frontale, impreziosito su décolleté , corpetto e gonna con pizzo ricamato e frange di cristallo. Per Aurora Ramazzotti è stato il coronamento di un sogno che custodiva sin da bambina, come ha confidato a Vogue Italia: "Ho sempre saputo che voluto indossare un abito ispirato a quello di mia madre". Proprio quell'abito, tra l'altro, sembrava fosse andato perduto tra traslochi e trasferimenti e invece, del tutto a sorpresa, è ricomparso proprio a ridosso delle nozze!

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L’abito da sposa di Michelle Hunziker quando sposò Eros Ramazzotti

"Questo abito è un omaggio alla storia dei miei genitori, ma anche a tutto ciò che quel loro amore mi ha insegnato e che mi ha aiutata a diventare la donna che sono – ha ammesso – Trattandosi di una storia così personale e familiare, avevo bisogno di affidarmi a qualcuno che sapesse maneggiare i ricordi con rispetto, senza trasformarli in una semplice operazione di stile. Non volevo una copia identica dell'abito originale. L'idea era conservarne l'anima, non replicarne ogni dettaglio. Credo che l'abito racconti molto il mio modo di essere: apparentemente essenziale, ma ricco di significati nascosti. Racconta dei contrasti che appartengono a tutti noi, ma che spesso le etichette che la società ci attribuisce non ci permettono di esplorare. È un cerchio perfetto che si chiude, unendo la mia infanzia, la storia dei miei genitori e il mio futuro". Aurora Ramazzotti ha completato il look con calzature René Caovilla: la Barbara slingback in tulle bianco e cristalli per il suo abito da sposa principale, lo stesso modello in nude per il cambio d'abito, le Pearl slingback in pelle bianca, perle e cristalli per il party.