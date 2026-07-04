Cosa ha indossato Michelle Hunziker per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e quanto costano gli abiti per le nozze

Per i diversi eventi del matrimonio di Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker ha indossato abiti monocolore o fantasia, abbinati a gioielli in diamanti e clutch dorate. Ecco tutti i dettagli del guardaroba scelto dalla madre della sposa per le nozze.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alla cena pre–wedding

Sono iniziati i festeggiamenti per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno dato il via alle danze con il rito civile, in cui la sposa è apparsa indossando un abito corto e infradito. Poi è stata la volta della cena "pre-wedding", con centinaia di invitati, dove la coppia si è scatenata tra canti e balli in un giardino con tavoli imperiali ricoperti di fiori colorati e porcellane siciliane. Michelle Hunziker, in quanto madre della sposa, ha scelto per i diversi eventi una serie di look eleganti ma originali, in cui dettagli preziosi si mescolano con linee semplici e stampe d'ispirazione boho. Ecco tutti gli outfit della conduttrice televisiva per il matrimonio della figlia.

Il primo abito per il rito civile

Per il rito civile tenutosi nel municipio di Militello, la madre della sposa ha scelto un look firmato Etro dal mood boho chic, con lungo abito in chiffon di seta, caratterizzato da una stampa "bucolica" in cui il paisley (simbolo della Maison) si intreccia con motivi floreali e ispirati alla fauna. Il modello, che costa 5185 euro, lascia le spalle nude ed è impreziosito con balze in pizzo sul corpetto. L'outfit è completato con una maxi cintura in suede intrecciato color celeste con grossa fibbia bronzo (650 euro), anche questa griffata Etro.

Michelle Hunziker con abito Etro per il rito civile in comune

Abito Etro

L'abito blu per la cena pre-wedding

Venerdì 3 luglio gli sposi hanno organizzato una cena pre-matrimonio in un grande giardino. Per l'occasione Hunziker ha puntato sul blu notte e sulle linee morbide e ampie di un vestito in seta firmato Zimmermann (che costa 1275 euro). L'abito ha uno scollo all'americana decorato da perline dorate e lascia la schiena e le spalle scoperte. Completano l'outfit un paio di sandali bassi infradito e una clutch dorata in metallo e con chiusura a scatto, ancora firmata Zimmermann e che costa 895 euro.

Michelle Hunziker con abito e clutch Zimmermann per la cena pre–wedding

Abito in seta Zimmermann

I gioielli per il matrimonio di Aurora

Poco prima della cerimonia e del party di sabato 4 luglio Michelle Hunziker ha mostrato ai fan sui social un dettaglio del look per le nozze ufficiali della figlia Aurora. Nello scatto la conduttrice tv appare con un trucco naturale, con labbra nude e smokey eyes. I capelli sono raccolti in un intricato chignon alto realizzato dall'hairstylist Roberto Farrugia, a incorniciare il viso un paio di orecchini in oro bianco e diamanti che fanno parte della collezione Margherita di Damiani (un modello simile sul sito del marchio è in vendita a 7590 euro).

Gli orecchini Damiani di Michelle Hunziker

L’hairstyle di Michelle Hunziker per il matrimonio