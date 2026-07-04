Aurora Ramazzotti, l’abito bianco per la cena prima del matrimonio con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti dà il via alle celebrazioni per il matrimonio con Goffredo Cerza con una cena dove ha sfoggiato il primo abito da sposa bianco. Ecco tutti i dettagli del party pre-wedding e i look degli invitati da Michelle Hunziker a Paola DI Benedetto e Sara Daniele.

Sono iniziati i festeggiamenti per il matrimonio di Aurora Ramazzoti e Goffredo Cerza. Gli sposi ieri hanno celebrato il rito civile nel municipio di Militello in Val di Catania, per poi scatenarsi in pista durante una cena pre-wedding, in attesa del matrimonio vero e proprio che sarà celebrato oggi 4 luglio alle ore 18:00, al Castello Xirumi Serravalle, a Lentini in provincia di Siracusa. L'evento è stato pensato nei minimi dettagli, tanto che gli sposi hanno assunto un regista per la festa e un intero team che si occuperà della produzione. Dopo la celebrazione ci sarà una cena e poi un maxi party, durante il quale sembra che Eros Ramazzotti si esibirà dinanzi a sposi e invitati. Oltre al cantante e Michelle Hunziker, tra i personaggi celebri ci saranno Sara Daniele, figlia del cantante Pino Daniele e damigella della sposa, Paola Di Benedetto e Joanathan Kashanian.

L'allestimento della cena pre-wedding

L’allestimento alla cena pre–wedding

Dopo il rito civile, venerdì sera, Aurora e Goffredo hanno dato il via al lungo week end delle nozze con una cena danzante. In un immenso giardino lunghe tavole imperiali sono state decorate con grosse composizioni floreali sui toni del fucsia, del lilla e del ciliegia, create con rose, allium e ortensie, adagiate nei tipici vasi in ceramica siciliana con maioliche. Candele color arancio e tovaglioli multicolor completavano l'allestimento delle lunghe tavole.

L’allestimento alla cena pre–wedding

Il primo abito bianco della sposa

In attesa di ammirare l'abito della sposa e i look degli invitati, diamo uno sguardo al primo abito bianco sfoggiato da Aurora Ramazzotti che, per il rito civile aveva scelto un semplicissimo mini dress dalla gonna asimmetrica, abbinato a infradito e copricapo a rete, mentre per la cena pre-wedding ha scelto un vestito lungo dal decoro prezioso.

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Gli sposi alla cena

Nei primi scatti pubblicati sui social e nei video realizzati dagli invitati la sposa appare in forma smagliante e super sorridente, mentre canta e si scatena durante la cena indossando un vestito bianco a sirena, con corpetto strapless drappeggiato dallo scollo a cuore che lascia le spalle nude. La gonna è impreziosita con inserti in pizzo arricchiti da strass e cristalli cuciti sul tessuto.

Il primo look della sposa

Il primo modello da sposa prevede anche un lungo copri spalle in seta, che arriva fino a terra mimando le forme di uno strascico. Aurora completa lo styling con capelli raccolti in uno chignon alto e incornicia il volto con orecchini pendenti in oro bianco e diamanti, abbinati a un prezioso collier. Anche lo sposo ha scelto un completo chiaro, in lino beige, indossato su una T-Shirt marrone e con mocassini blu.

Le immagini della cena pre–wedding

Da Michelle Hunziker a Sara Daniele, gli abiti degli invitati

Michelle Hunziker ha optato per un abito lungo di Zimmermann (che costa 1275 euro) in seta blu notte, dalla linea ampia, con scollo all'americana che lascia la schiena nuda, impreziosito da perline dorate e con bretelle sottili. Hunziker non indossa gioielli e per l'hairstyle sceglie capelli liscissimi sciolti sulle spalle e fila centrale.

Michelle Hunziker con abito Zimmermann

Il papà della sposa, Eros Ramazzotti, ha puntato su un look scuro, con completo blu indossato su una camicia taglio bowling dello stesso colore. Tra gli invitati Vip all'evento c'era anche Paola Di Benedetto, la quale ha recentemente detto sì con un sontuoso abito da sposa con corsetto e dettagli in pizzo, e che per la cena di ieri sera ha indossato un tubino dal tessuto drappeggiato di Desigual a giro manica, sui toni tenui del celeste e del pesca, con fantasia floreale alla base della gonna. Completano il look sandali alla schiava in celeste, una borsa Chanel giallo burro e capelli raccolti in una coda di cavallo.

Paola Di Bendetto in Desigual con borsa Chanel

Sara Daniele, la damigella della sposa, per la cena del venerdì sera ha indossato un abito di Blumarine in viscosa color cipria, con rosa in tessuto applicata sul corpetto, drappeggio in vita, profonda scollatura e volant a cascata sulla parte frontale dell'abito.