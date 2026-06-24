Il vestito da sposa di Paola Di Benedetto: corsetto e dettagli in pizzo per il matrimonio con Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono giurati amore eterno. Al matrimonio, la sposa ha scelto un abito tradizionale elegantissimo.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono marito e moglie: la conduttrice radiofonica e il calciatore dell’Atalanta hanno pronunciato il fatidico sì a distanza di circa un anno dalla proposta di matrimonio e dopo tre anni insieme. Lei, pur abituata ad avere un rapporto quotidiano con la sua community, in questi mesi ha parlato molto poco delle nozze imminenti, volendo forse preservare un momento così intimo e personale, senza dare troppi dettagli in pasto ai social.

L'abbiamo vista divertirsi all'addio al nubilato con le amiche, ma la data del matrimonio è stata tenuta segreta fino a oggi, quando del tutto a sorpresa la coppia ha condiviso con fan e follower su Instagram alcuni scatti del grande giorno. Top secret anche la location, ma sembra che la cerimonia si sia svolta tra Vicenza e Verona. Ovviamente il vestito da sposa è stato svelato solo all'ultimo momento: la 31enne non aveva anticipato nulla su questo aspetto, che riscuote sempre parecchia curiosità. Ha tenuto tutti sulle spine!

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

Stando alle primissime immagini diffuse dai diretti interessati, sembra che la sposa abbia fatto una scelta davvero di classe. Paola Di Benedetto ha indossato un abito bianco tradizionale: è una creazione elegante e raffinata, da vera principessa chic. Presenta corsetto, collo alto e maniche lunghe ricamate, ampia gonna voluminosa; immancabile il velo, bordato di pizzo. La presentatrice ha optato per un raccolto, uno chignon basso che in queste occasioni solenni resta la scelta più intramontabile. Per dare un tocco prezioso, ha aggiunto un paio di orecchini di perle, semplici e femminili. Look classico anche per lo sposo: un completo con camicia bianca e cravatta a pois, con fiori all'occhiello.

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Il matrimonio di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova è arrivato a pochi giorni di distanza da quello di Valentina Vignali e Fabio Stefanini. A breve, si sposeranno invece Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy. La prossimi a salire sull'altare sarà Aurora Ramazzotti, il 4 luglio.