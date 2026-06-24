Il look da cerimonia di Aurora Ramazzotti: cosa ha indossato per il matrimonio di Paola Di Benedetto

Aurora Ramazzotti era tra gli ospiti del matrimonio di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: cosa ha indossato per la cerimonia in provincia di Verona?

Ieri pomeriggio è stato celebrato uno dei matrimoni Vip più attesi dell'anno, quello tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. A circa un anno di distanza dalla proposta di matrimonio, i due hanno pronunciato il fatidico sì nella chiesa di Pieve di San Giorgio a San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona, apparendo meravigliosi e innamorati nei loro elegantissimi look bridal. I festeggiamenti sono poi continuati in una location bucolica nelle vicinanze, dove è stato allestito un unico enorme tavolo per tutti gli invitati. Chi c'era tra loro? Aurora Ramazzotti, che tra qualche settimana prenderà il loro posto sull'altare.

Chi ha firmato l'abito rosa con ruches e fiocchi di Aurora Ramazzotti

Mancano pochi giorni al matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza e i preparativi fremono. Nelle scorse settimane l'influencer si era mostrata alle prese con la scelta degli abiti per le damigelle e l'organizzazione dei tavoli, mentre nelle ultime ore si è concessa una breve pausa per partecipare alle nozze dell'amica e collega Paola Di Benedetto.

Aurora Ramazzotti in total pink

Cosa ha indossato? Ha scelto un abito da cerimonia total pink firmato Alessandra Rich, un modello con le spalline sottili, il bustier aderente e drappeggiato sulla scollatura e una gonna asimmetrica con maxi spacco laterale decorato con ruches e maxi fiocco. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 1.990 euro, anche se attualmente può essere trovato a cifre scontate.

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Alessandra Rich

Aurora Ramazzotti con la borsetta vintage

Per completare l'outfit da cerimonia Aurora Ramazzotti ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo, sempre in total pink, e una borsa vintage "trasformabile" di Marc Jacobs x Louis Vuitton, ovvero un modello che può essere portato a spalla ma che può diventare anche una pochette a forma di sfera.

Aurora Ramazzotti in Alessandra Rich

Il segreto del suo look? Ha preso tutto su Revest, una piattaforma fashion su cui si possono prendere abiti in affitto. Capelli sciolti e ondulati, make-up con focus sugli occhi ed emozione evidente: Aurora è riuscita a distinguersi per originalità e glamour. Ora, dunque, non le resta che aspettare qualche giorno per prendere letteralmente il posto dell'amica Paola.