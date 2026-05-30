Chi vestirà le damigelle di Aurora Ramazzotti: a Sara Daniele un ruolo speciale (e un abito su misura)

Tutto sembra essere pronto per il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza. Chi vestirà le damigelle d’onore? La sposa ha rivelato tutto sui social.

La stagione dei matrimoni è cominciata e sono diverse le star che hanno scelto proprio la primavera o l'estate del 2026 per compiere il grande passo. Tra le nozze più attese dell'anno ci sono quelle di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che dopo nove anni da fidanzati e un figlio, il piccolo Cesare, hanno pensato bene di diventare ufficialmente marito e moglie. La cerimonia verrà celebrata in Sicilia il 4 luglio e verrà accompagnata da un lungo e spumeggiante weekend di festeggiamenti. La sposa, dopo aver rivelato l'originale invito in stile Cioè, ora si sta prendendo cura degli ultimi dettagli. Proprio nelle ultime ore, ad esempio, sui social ha rivelato di aver scelto gli abiti delle damigelle d'onore.

Il brand scelto per le damigelle d'onore di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sta rivelando giorno dopo giorno un nuovo dettaglio sul suo matrimonio con Goffredo Cerza. Ieri sera è stato il momento degli abiti pensati per le sue damigelle d'onore, chi le vestirà? Il brand Aerenica, fondato da Nicole Cavallo. Si tratta di un marchio Made in Italy che che si è rivelato perfetto per le giovani amiche di Aurora e il motivo è molto semplice: incarna femminilità contemporanea e cosmopolita, rivolgendosi a spose e invitate che vogliono apparire autentiche, fresche, creative e stilose. Sposa e damigelle hanno trascorso un'intera giornata nell'atelier di Torino, in Piazza Castello 113, dandosi alle prove infinite e alle analisi dei modelli e delle palette di colori.

Sara Daniele alle prove dell’abito da damigella

L'abito di Sara Daniele è nato da una sua idea

Le damigelle hanno provato ogni tipo di nuance, dal cioccolato al salmone, dal senape al grigio perla, hanno spaziato tra tubini fascianti, scollature morbide sulla schiena, monospalle e foulard a effetto strascico: la scelta dell'abito si è trasformata praticamente in un'uscita tra amiche. Per il momento, però, Aurora ha preferito non dire nulla sul colore che alla fine ha messo d'accordo tutte. L'unica cosa che ha anticipato è che Sara Daniele, la migliore amica, figlia di Pino Daniele, avrà un ruolo speciale e per lei l'atelier sta realizzando un costume custom nato da un'idea personale. Insomma, tutti i dettagli del matrimonio di Aurora Ramazzotti sono ormai definiti: in quanti non vedono l'ora di ammirarla sull'altare in total white?