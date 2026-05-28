Mara Sattei vestita da sposa per l’addio al nubilato: vacanza in campagna con velo e guanti

Mara Sattei sta per sposare il fidanzato Alessandro Donadei e, come da tradizione, è diventata protagonista di un addio al nubilato: ecco le foto del weekend in campagna con le amiche.

Si è ufficialmente aperta la stagione dei matrimoni 2026 e sono moltissime le coppie che nelle prossime settimane pronunceranno il fatidico sì. Tra i "volti noti" che saliranno sull'altare non c'è solo Aurora Ramazzotti (che sposerà Goffredo Cerza in Sicilia) ma anche Mara Sattei, che circa un anno fa, per la precisione durante il suo 30esimo compleanno, aveva ricevuto la proposta di nozze dal produttore chitarrista Alessandro Donadei. Ora la cantante è diventata protagonista di un addio al nubilato all'insegna delle tradizioni e del relax: ecco le foto.

Mara Sattei in campagna con le amiche prima del matrimonio

Mara Sattei e Alessandro Donadei non hanno annunciato la data delle nozze ma, considerando il fatto che la cantante ha condiviso sui social le foto dell'addio al nubilato, probabilmente il gran giorno sarà nelle prossime settimane. Niente viaggi oltreoceano, nottate folli in discoteca e brindisi selvaggi, le amiche di Mara hanno organizzato una micro vacanza in campagna, per la precisione in una villa immersa nel verde.

L’addio al nubilato di Mara Sattei

Insieme alla futura sposa hanno cantato all'aria aperta, hanno dipinto tra i prati, hanno dato da mangiare ai cavalli e hanno giocato a ping pong in terrazza. Naturalmente non sono mancate le foto di gruppo, le dediche speciali (che hanno portato Mara alle lacrime) e i gadget a tema matrimonio. Insomma, l'addio al nubilato della cantante è stato all'insegna della semplicità.

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L’addio al nubilato di Mara Sattei

Le "prove da sposa" di Mara Sattei

Cosa ha indossato Mara Sattei per l'addio al nubilato? Come da tradizione, si è vestita di bianco e ha dato una piccola anticipazione del suo look bridal. Ha infatti indossato un vero e proprio abito da sposa, un modello dalla silhouette minimal, con la scollatura squadrata e la gonna ampia.

Il velo personalizzato

Per completare il tutto ha scelto delle ballerine total white e un paio di guanti di raso al gomito. Non ha rinunciato al velo, applicato su un cilindro bianco e decorato con la scritta Bride to be. Anche negli altri giorni della vacanza country la cantante ha puntato tutto su degli outfit candidi ma declinati in chiave casual, ovvero con uno slip dress floreale a fondo chiaro e con un completo oversize in denim bianco.